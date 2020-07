Los dos amores que el cáncer le arrebató a John Travolta Por Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images Décadas antes de la muerte de su esposa Kelly Preston por cáncer de mama, el actor ya había experimentado una pérdida similar con su primer amor, Diana Hyland, quien falleció a causa de esa misma enfermedad. Empezar galería Su primer amor Image zoom Tom Wargacki/WireImage Un joven John Travolta que estaba cosechando sus primeros éxitos comenzó en 1976 una relación con la actriz Diana Hyland , que le llevaba 18 años. La actriz murió al año siguiente a causa de un cáncer. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Su carrera Image zoom Walt Disney Television via Getty Images Photo Archives/Walt Disney Television via Getty Images Hyland debutó como actriz en 1955 a los 19 años en un episodio de Robert Montgomery Presents y apareció en otras series como The Eleventh Hour, The Fugitive, The Invaders y The Twilight Zone. 2 de 10 Applications Ver Todo Cómo se conocieron Image zoom Julian Wasser/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images Ambos protagonizaron el telelargometraje The Boy in the Plastic Bubble, en la que ella interpretó a su madre. Por ese papel ganó póstumamente un premio Emmy. 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Su hijo Image zoom Julian Wasser/The LIFE Images Collection via Getty Images/Getty Images Hyland tenía un hijo, Zachary Goodson, de su relación con el actor Joe Goodson. El niño se llevaba bien con John Travolta. 4 de 10 Applications Ver Todo Una hermosa relación Image zoom Tom Wargacki/WireImage "Pensé que ya había estado enamorado antes, pero no lo estaba", dijo Travolta a la revista People en 1977. "Desde el momento en que la conocí, me atrajo. Éramos como dos maníacos hablando todo el tiempo en el set de Bubble. Después de un mes se volvió romántico ". 5 de 10 Applications Ver Todo Su esposa Image zoom The LIFE Picture Collection via Getty Images Diez años después de perder a Hyland, el actor conoció a la actriz Kelly Preston, con quien se casó en 1991. Su primera boda en París se consideró inválida, por lo que celebraron una segunda en Daytona Beach, Florida. 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Su relación Image zoom The LIFE Picture Collection via Getty Images La pareja, que se conoció en el set de la película The Experts en 1987, dio la bienvenida a tres niños. 7 de 10 Applications Ver Todo Una tragedia familiar Image zoom Rogers and Cowan via Getty Images Durante unas vacaciones familiares en las Bahamas en 2009, su hijo mayor, Jett Travolta, quien padecía de autismo, murió a los 16 años tras sufrir una convulsión y golpearse con una bañera. 8 de 10 Applications Ver Todo Familia unida Image zoom LOIC VENANCE/AFP via Getty Images Un año después de perder a su hijo, dieron la bienvenida a Benjamin, que se unió a su hermana mayor, Ella Bleu, con los que conformaron una familia muy unida. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Otra tragedia Image zoom Pascal Le Segretain/Getty Images El cáncer volvió a arrebatarle a su amor con la reciente muerte de Preston tras 29 años de matrimonio a causa de un cáncer de mama. "Es con un corazón muy dolido que les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años con el cáncer de seno", dijo el actor al anunciar la triste muerte de su esposa. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

