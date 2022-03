La perrita abandonada que apareció en los Oscar ya ha encontrado un hogar bien famoso La cachorrita abandonada que generó suspiros de ternura durante su aparición en manos de Jamie Lee Curtis en la gala de los Oscar ya tiene un hogar de acogida y no es cualquier hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Más allá de la agresión de Will Smith a Chris Rock , la ceremonia de los Oscar de este año tuvo espacio para momentos tiernos como el que protagonizó una pequeña cachorrita. La actriz Jamie Lee Curtis salió al escenario en el segmento "In Memoriam" de la gala llevando en los baroz una perrita para rendir homenaje a Betty White, gran defensora de los animales, quien falleció en diciembre a los 99 años. La perrita, de nombre Mac N Cheese vivía en el refugio para animales Paw Works, y Curtis pidió a la audiencia que en honor a White consideren adoptar mascotas resctadas de la calle. El primero en responder fueron John Travolta, quien también asistía a la gala. Travolta le tomó tanto cariño en el backstage a la perrita mientras esperaba su turno para presentar el galardón al mejor actor, que luego se la llevó a casa con su hijo Ben, de 11 años. "Ben adoptó a este perro del homenaje de los Oscar de anoche a Betty White. Gracias @curtisleejamie y @pawworks", anunció el actor en Instagram junto a una foto de ambos con el animalito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia ha recibido muchísimos comentarios de parte de los seguidores ante este gesto tan noble. "No podría amar esto más. Una buena historia de anoche. ❤️🙌❤️"; "gracias por adoptar"; "¡ahora esta es una historia mucho mejor que sale de la noche de los Oscar! ¡Ojalá esto saliera en los titulares!"; "¡Dios mío, qué maravilloso y dulce de tu parte y tu familia! ❤️❤️👏👏👏"; "esto es lo que el mundo necesita: bondad y actos desinteresados, bien hecho Ben 🙌", les dijeron.

