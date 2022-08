John Leguizamo critica duramente la elección de James Franco como Fidel Castro "No tengo ningún problema con James Franco, pero él no es latino", dice el actor John Leguizamo sobre la elección de James Franco para dar vida a Fidel Castro en su próxima película. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir John Leguizamo parece no estar a favor de la elección de James Franco como el actor que dará vida a Fidel Castro en la próxima película, Alina of Cuba: La Hija Rebelde. Sin embargo ha querido aclarar que no tiene nada personal en contra de su compañero, pero simplemente no es latino. Recientemente se anunció que Franco interpretará al fallecido líder cubano en la nueva película dirigida por Miguel Bardem de Mankind Entertainment, Maven Pictures y Redbud Studios. Alina of Cuba está basada en la historia real de Alina Fernández, quien es una de los nueve hijos conocidos del mandatario. Fernández es conocida por ser crítica con el gobierno cubano y el gobierno de su padre. La actriz de origen cubano, Ana Villafañe, será la encargada de dar vida a Alina. John Leguizamo y James Franco John Leguizamo y James Franco | Credit: Getty x 2 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Leguizamo no aprobó lo que él considera una falta de respeto para su comunidad y acudió a su cuenta de Instagram para pronunciarse en contra de esta elección: "¿Cómo sigue esto?" escribió el actor ganador de Tony y Emmy junto a la captura de pantalla. "¿Cómo es que Hollywood no solo nos excluye sino que también se roba nuestras narrativas?", añadió. "¡No más apropiación cultural de Hollywood! ¡Boicot! ¡Esto es jodido! Además es una historia muy difícil de contar sin engrandecimiento, ¡lo cual estaría mal! No tengo problemas con Franco, ¡pero no es latino!", sentenció. El actor y productor nacido en Colombia siempre ha sido muy crítico con la poca representación que los latinos tienen en Estados Unidos, y concretamente en una industria como la de Hollywood. El propio Franco se ha hecho eco de las críticas de su compañero y ha acudido a sus historias de Instagram para contestar de una manera muy clara: Instagram Instagram | Credit: Instagram James Franco "La rabia de la gente con respecto a la representación es muy redundante. Por esa lógica, los papeles de ingleses no deberían estar representados por personas de otras razas u otras nacionalidades. La representación es de apreciar pero el arte/ la vida no debería ser políticamente correcta. No estamos en una utopía", comenzó diciendo. Instagram Instagram | Credit: Instagram James Franco "Además, ¿dónde estaba esta conversación cuando un "actor blanco" hizo de un hombre polaco? ¿Estaba entonces permitido? Estoy hablando de The Disaster Artist. [...] ¿Cuántos de los actores de Piratas del Caribe eran de ahí? La libertad creativa no es racismo ni robar a las minorías", añadió. "¿Por qué se hizo un hombre heterosexual como Jared Leto el papel de una mujer trans? ¿Por qué no escogen a psicópatas y asesinos reales para las películas para una representación apropiada? No entiendo estas críticas selectivas y lamentos", finalizó el intérprete estadounidense. Tras el revuelo causado con su primera publicación y para contestar a Franco, Leguizamo quiso aclarar a través de un video que no está en contra de James Franco pero que a lo largo de la historia, los personajes latinos han sido interpretados por actores blancos, e incluso a día de hoy, no puede haber más de un personaje latino en una película: "¡La exclusión latina en Hollywood es real! No le den la vuelta. Y la apropiación de nuestra historias ya nunca más. ¿Por qué no pueden los latinos interpretar papeles latinos? ¿Por qué no cambiar papeles de personajes blancos por personales latinos?", sentenció.

