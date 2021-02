Close

John Legend de luto tras sufrir la más triste de las pérdidas Después del duro golpe por la muerte de su bebé, el cantante compartió un conmovedor mensaje en sus redes anunciando la dolorosa noticia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todas las pérdidas familiares son dolorosas, pero el dolor se hace un poquito más agudo cuando se trata de una abuela. Con profunda pena, pero también amor, John Legend compartió un emotivo mensaje para dar el último adiós a la suya. El cantante de 42 años le dedicó unas palabras conmovedoras en las que recordó lo buena, generosa y luchadora que fue Marjorie Maxine Stephen, quien les dejó poco después de haber cumplido 91 años. "Siempre tenía una historia que contar", rememoró con nostalgia el ganador de un Grammy. "Ella era la abuela más cariñosa y cuidadosa que te puedas imaginar. Nos mandaba tarjetas de cumpleaños con dinero dentro hasta el final del sus días", prosiguió orgulloso. Sus palabras acompañaban a un set de tres entrañables fotos de su abuela con él y con uno de sus hijos con su esposa, Chrissy Teigen. A pesar del vacío que deja su marcha, John destacó la felicidad que le da saber que compartió con sus hijos, nietos y hasta bisnietos, a los que conoció y disfrutó muchísimo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos tristes de perderla pero, sobre todo, apreciamos la vida tan plena y llena de bendiciones que vivió. Descansa En Paz después de correr una extraordinaria carrera", se despidió. Image zoom Dan MacMedan/Getty Images Para John esta es la segunda pérdida que sufre en menos de un año. En octubre del 2020 él y su esposa compartieron la devastadora noticia de la muerte de su bebé. A pesar del dolor, el cantante se refugia en su esposa y sus dos hijos, su mayor apoyo e inspiración.

Close Share options

Close Close Login

Close View image John Legend de luto tras sufrir la más triste de las pérdidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.