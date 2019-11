La evolución del Hombre Más Sexy de PEOPLE 2019, John Legend By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next ¿Cómo llegó a convertirse John Legend en El Hombre Más Sexy del 2019, según la revista PEOPLE? Aquí te mostramos la evolución del galardonado cantante de 40 años. Empezar galería John Legend Image zoom Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images El cantante de hoy 40 años —aquí en los años 90— lanzó su primer álbum en el 2004. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Sus comienzos Image zoom Christopher Polk/MTV1415/Getty Images Antes de lanzar su primer álbum, Legend ya había trabajado con muchos artistas y firmó con la disquera GOOD Music de Kanye West. 2 de 11 Applications Ver Todo Su carrera Image zoom Dan MacMedan/WireImage for The Recording Academy En lo que va de su exitosa carrera, el artista tiene en su haber seis álbumes y cinco giras. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Otros proyectos Image zoom SGranitz/WireImage for BET Network A la par de sus proyectos musicales, también ha protagonizado películas y múltiples programas de televisión. 4 de 11 Applications Ver Todo Colaboraciones Image zoom The Grosby Group La mayoría de sus canciones son en inglés, pero recientemente colaboró con la banda de mariachi Flor de Toloache. 5 de 11 Applications Ver Todo Muy influyente Image zoom Taylor Hill/FilmMagic Además de ser nombrado el Hombre Más Sexy del 2019 por la revista PEOPLE, Legend también fue reconocido en el 2017 en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista TIME. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement EGOT Image zoom Jeff Kravitz/FilmMagic Legend es el primer afroamericano en ganar los premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony por su trabajo en la televisión, la música, el cine y el teatro. Este prestigioso cuarteto de galardones se conoce como el EGOT y son contados en la industria del entretenimiento los que han sido reconocidos con todos ellos a lo largo de sus carreras. 7 de 11 Applications Ver Todo Mentor Image zoom Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Legend además es un coach en el programa de la cadena NBC The Voice. 8 de 11 Applications Ver Todo Su esposa Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El músico y su esposa Chrissy Teigen están casados desde el 2013. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Padre de familia Image zoom IG/John Legend La pareja tiene dos hijos: Luna, de tres años; y Miles, de un añito. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

