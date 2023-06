Johanna Fadul rinde homenaje a sus hijas fallecidas con este emotivo gesto La actriz de la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso llevó a cabo un acción muy especial en honor a sus hijas Antonella y Anabella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johanna Fadul Johanna Fadul | Credit: Mezcalent Johanna Fadul alcanzó el éxito profesional en 2016 con su participación en la exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, donde interpretó a la hija de 'La Diabla'. Poco tiempo antes, la actriz colombiana había sufrido uno de los golpes más duros de su vida: la pérdida de sus gemelas, Antonella y Anabella, cuando tenía seis meses y medio de embarazo. Este doloroso suceso sumió a Fadul en una profunda tristeza de la que logró salir gracias a la terapia y al apoyo de sus familiares. "Hay un riesgo muy grande que se corre en estos embarazos [de gemelos] y es que puede existir una transfusión de sangre de un bebé a otro, nadie está exento de eso. Es algo que sencillamente pasa allá dentro en la matriz. Fui una persona más que tuvo que pasar por esta situación", contó en su día a un medio de comunicación colombiano. "Le reprochaba a Dios por qué había mandado a dos bebés para semejante situación, si sabía que iba a pasar eso por qué no mandó solo a un bebé". Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul Las manos más puras y bellas, la unión eterna aquí se demuestra. 6 meses y medio, dos caritas hermosas e idénticas, unas pestañotas preciosas, la boca de mamá y, aunque cerrados, sus ojos los conocí, eran idénticos a los de papá, al igual que sus cejas. Conocerlas y bautizarlas fue lo más mágico que nos pudo pasar. Mis hijas iban a ser preciosas. El único anhelo que no logré cumplir fue ver la luz y el color de sus ojos, aparte de verlas crecer — Johanna Fadul Johanna Fadul Credit: Instagram Johanna Fadul Ahora, a 7 años de este doloroso suceso que marcó su vida, la actriz de 37 años ha querido rendir un bonito homenaje a sus hijas llevando a cabo un acción muy especial en su honor. Johanna Fadul Johanna Fadul | Credit: Instagram Johanna Fadul "Hoy decidí tatuarme a mis bebés", compartió Fadul desde su perfil de Instagram, donde supera los 6 millones de seguidores, junto a un video en el que muestra todo el proceso. Johanna Fadul Johanna Fadul | Credit: Instagram Johanna Fadul Johanna Fadul Johanna Fadul | Credit: Instagram Johanna Fadul "Aunque las llevo en mi alma, ahora las quiero en mi piel. Antonella y Anabella, ellas que despertaron en mi ser lo que solo las mujeres podemos sentir… Ser mamá", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¡Qué momento tan emotivo! Lloré, un beso al cielo por tus bebés", comentó una de sus seguidoras. "¡Qué fuerte eres! Yo perdí a mis gemelas también, nacieron vivas y a los 6 días se me murió una y la otra a los 17. Es muy doloroso y también las tengo tatuadas en mi corazón y en mi alma", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que no tardaron en invadir su publicación.

