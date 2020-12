Close

Johanna Fadul recibe ataques en redes por polémico comentario sobre el coronavirus La inolvidable Daniela de la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso se vio en la necesidad de pedir disculpas a sus seguidores tras el revuelo que generaron sus palabras. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando los famosos deciden expresar su opinión en las redes sociales sobre un tema se exponen inevitablemente a ser duramente criticados, especialmente si lo que se dice llega a ser controversial. Esto precisamente fue lo que le sucedió a la actriz colombiana Johanna Fadul, quien dio vida a la hija de 'La diabla' en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. La intérprete de 35 años hizo un comentario sobre la pandemia que azota en estos momentos al mundo que generó mucha crispación entre sus seguidores al comparar la COVID-19, la enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2, con el sida y el cáncer. Image zoom Johanna Fadul | Credit: Instagram Johanna Fadul "Recibir esos resultados [refiriéndose a la prueba de covid] yo creo que es peor que recibir unos resultados de un sida, un cáncer, no sé, como una enfermedad así terrible", dijo en un momento de emoción al ver que había dado negativo en la prueba de detección de la COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la avalancha de críticas recibidas, Fadul se vio en la necesidad, no solo de matizar sus palabras, sino de pedir una disculpa pública por si alguien se había sentido ofendido. "Antes que nada pido disculpas si llegué a ofender a alguien. Jamás fue ni será mi intención. No usaría jamás mis redes para maltratar verbalmente a alguien y bueno obviamente físicamente tampoco lo haría con nadie. Pero me están diciendo hasta de lo que me voy a morir porque hice un comentario en un momento de emoción […]", comenzó compartiendo la actriz. Algunas horas más tarde, ya más tranquila, Johanna compartió un escrito en Instagram en el que explica por qué hizo esa comparación entre la covid-19 y enfermedades como el cáncer. "¿Acaso ustedes no ven la gravedad de lo que ha generado esta pandemia? Un virus que está matando a gente, un virus que si usted lo tiene lo primero que va a hacer la gente es rechazarlo y apartarse de usted porque claramente puede contagiar, un virus que si entra a la clínica por infección y se llega a morir su familia no va a poder despedirlo porque lo que entregan son sus cenizas, un virus que está acabando con la economía del mundo, que nos está privando hasta de salir tranquilamente a la calle [y] está acabando con la humanidad en tiempo récord", escribió. Image zoom Credit: Instagram Johanna Fadul "Pues sí, es mi punto de vista y nadie tiene por qué juzgarme. Para mí el covid es peor que un cáncer o un sida, enfermedades que sí tienen tratamientos y que no lo van a aislar de sus seres queridos, tratamientos que sí le pueden salvar su vida", concluyó su mensaje.

