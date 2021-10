Joel dice adiós a CNCO y se lanza como solista ¡Los detalles! Joel de León se fue de la banda CNCO para comenzar su carrera musical en solitario. Los detalles de su decisión de abandonar la agrupación y de su nuevo proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Joel de León se fue de CNCO! El cantante tomó la decisión de decir adiós a la banda durante la pandemia, que fue un tiempo de reflexión. "Ahora es el momento para yo crecer y experimentar con varias cosas solo y expresarle al mundo 100 por ciento quien soy", dijo en exclusiva a PEOPLE. El artista de raíces mexicanas, de 22 años, lanzó su primera canción como solista, "La culpa". Este tema será parte de su primer disco en solitario, en el que experimenta con varios géneros musicales. Eso sí, asegura que seguirá la buena vibra con los otros integrantes de la banda. "Somos como hermanos", asegura a PEOPLE. "Todos estamos apoyándonos y estamos felices" Joel Pimentel Inter Miami CF Season Opening Party Hosted By David Grutman And Pharrell Williams Credit: Alexander Tamargo/Getty Images Como mismo Zayn Malik dejó One Direction y Camila Cabello dejó Fifth Harmony buscando nuevos horizontes, Joel de León se despide de CNCO con la esperanza de seguir brillando solo en los escenarios. En mayo, el grupo anunció que Joel de León, antes conocido como Joel Pimentel, se iría de la banda pero antes le regalaron un concierto virtual a sus fanáticos. Al final del concierto, Joel terminó llorando y abrazando al resto de los integrantes del quinteto, despidiéndose de ellos. El artista aseguró a PEOPLE que los otros integrantes de la banda estaban en shock al principio con su decisión, pero que no sintió resentimiento de su parte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Zabdiel De Jesús, Erick Brian Colón, Richard Camacho, Christopher Vélez, and Joel Pimentel of CNCO Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Univision Joel confiesa que tener que tomar en cuenta cuando pertenecía a la banda lo que opinaban "cinco mentes diferentes" era abrumante y sentía una "explosión de creatividad" que necesitaba canalizar como solista. Ahora CNCO es un cuarteto —compuesto por Erick Colón, Christopher Vélez, Richard Camacho y Zabdiel de Jesús— y su nuevo tema sin Joel se titula "Toa La Noche". La nueva canción de Joel como solista tiene toques de ranchera y es muy diferente al sonido más pop y urbano de CNCO. Joel reveló a PEOPLE que su nuevo nombre artístico fue inspirado en su abuelo que falleció. "Él fue el que me enseñó a cantar", asegura sobre su abuelo, quien también le inculcó el valor del trabajo y de perseguir apasionadamente sus sueños.

