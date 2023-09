Hermano del fallecido Valentín Elizalde sufre accidente Se dio a conocer que Joel Elizalde, hermano de Valentín Elizalde, sufrió un accidente ¿qué sucedió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de septiembre de 2023, se dio a conocer que Joel Elizalde había sufrido un accidente cuando viajaba con su hijo en una carretera de Sinaloa, México, cuando sufrieron un fuerte impacto en la camioneta donde estaban. Si bien, el hermano Valentín Elizalde, quien falleció en 2006, no dio mayores detalles, tuvo que pronunciarse luego de que propios y extraños mostraran preocupación por lo ocurrido. Así, mostró un video donde se ve su vehículo, color gris, con un importante impacto en el lado del conductor y una llanta tirada en el asfalto, pero dejó claro que tanto su hijo como el también cantante se encontraban bien. "He recibido muchos mensajes y llamadas preguntando si éramos nosotros (mi hijo y yo) los del accidente. Sí íbamos a bordo del vehículo, pero gracias a Dios no pasó a mayores y todos nosotros que íbamos dentro del carro estamos a la perfección", mencionó Joel para acompañar el mensaje que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "Gracias por los mensajes. Dios es grande". Valentín Elizalde y su hermano Joel Elizalde Credit: Joel Elizalde Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar ante lo ocurrido al intérprete de "Te llevaste lo mejor". "Compa Joel Dios está con Ustedes, Abrazo y a la orden"; "Gracias a Dios no paso a mayores hermano los fierros como sea"; "Bendiciones viejo que bueno que todo bien"; "Amigo Joel Elizalde que bueno saber que están bien, Dios con ustedes", y "¡¡¡Ánimo amigo Joel!! Bendiciones. Gracias a Dios no pasó más del susto", fueron algunos comentarios. Ante las muestras de apoyo, el famoso se volvió a pronunciar aconsejando cuidado. "Muchas gracias amigos y compañeros por sus mensajes y bendiciones, cuídense mucho ustedes que también andan recorriendo las carreteras", comentó. "Gracias a todos". Joel Elizalde ahora bromea con lo ocurrido, pero dejó claro que está feliz que este accidente no haya tenido mayores consecuencias.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hermano del fallecido Valentín Elizalde sufre accidente

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.