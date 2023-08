Joe Manganiello reaparece tras anunciar divorcio de Sofía Vergara: ¡en buena compañía! Joe Manganiello después del divorcio de Sofía Vergara: captado en su primera salida con una compañera muy especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joe Manganiello fue visto en público por primera vez desde el anuncio de su divorcio con Sofía Vergara, y las imágenes capturan un vistazo de cómo está enfrentando esta nueva etapa de su vida. El carismático actor de 46 años fue fotografiado en Los Ángeles en un paseo junto a Bubbles, el compañero canino que compartía con su ahora exesposa. El nuevo aspecto de Manganiello Desprovisto de su anillo de bodas, el actor de Magic Mike exhibió una figura envidiable luciendo ropa deportiva y mostrando su característico tatuaje de dragón gigante en el brazo, que se cree está relacionado con su pasión por el juego de rol Dungeons and Dragons. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Joe Manganiello es visto por primera vez desde su separación de Sofía Vergara Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Separación amigable Después de siete años de matrimonio, Joe Manganiello y Sofía Vergara dieron a conocer su separación en un comunicado conjunto que conmovió a sus seguidores. Aunque siguen caminos diferentes, su mensaje enfatizó el amor y el respeto mutuo mientras se embarcan en esta nueva etapa. Los pasos legales de Sofía Vergara En medio de los procedimientos de divorcio, Vergara ha tomado medidas legales para salvaguardar su patrimonio. Según documentos obtenidos por People, la actriz busca que se respete el acuerdo prenupcial que firmaron al casarse. Además, está haciendo valer su derecho a mantener objetos personales de valor sentimental y a asegurar las ganancias obtenidas durante su matrimonio y más allá.

