Joe Manganiello pide el divorcio a Sofía Vergara por esta razón En su petición de divorcio, Joe Manganiello dijo que se había separado de Sofía Vergara desde el 2 de julio, aunque anunciaron su ruptura oficialmente dos semanas después. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos días después de anunciar su ruptura públicamente, Joe Manganiello solicitó el divorcio a Sofía Vergara. La estrella de Magic Mike citó "diferencias irreconciliables" como la razón de la ruptura, según documentos del divorcio obtenidos por PEOPLE. En los papeles, el actor dijo que se habían separado el 2 de julio, aunque no anunciaron su separación al resto del mundo hasta el 17 de julio en una declaración conjunta a Page Six. "Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos", expresó la pareja. "Como dos personas que se aman y se aprecian mucho, les pedimos amablemente que respeten nuestra privacidad en este momento mientras navegamos esta nueva fase de nuestras vidas". Los papeles de divorcio detallan que la pareja firmó un acuerdo prenupcial. Una fuente reveló a PEOPLE que la actriz colombiana de 51 años y el actor estadounidense, de 46, tenían intereses personales distintos. "Nos está llegando que una gran razón por la que Joe ha pedido el divorcio es su conflicto sobre tener hijos. Él los quiere, ella no", informó TMZ. Hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado esta información. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Rich Fury/VF20/Getty Images for Vanity Fair Una fuente reveló a PEOPLE que la pareja había tenido "altas y bajas" desde hace un tiempo, pero que ponían su mejor cara en público. La barranquillera fue vista sin su anillo de casada celebrando su cumpleaños en Italia con amigos días antes de anunciarse la separación. El 8 de junio fue la última vez que Manganiello publicó fotos en Instagram con su esposa, cenando en el restaurante Blue Hill at Stone Barns en Nueva York. La pareja se casó en Palm Beach en noviembre del 2015 y celebraron su séptimo aniversario en el 2022. Sofia Vergara Joe Manganiello Credit: Dia Dipasupil/Getty Images Los actores tienen un acuerdo prenupcial. Este documento determinará cómo dividirán sus bienes y sus deudas. En las redes sociales de ambos, sus fanáticos expresan su tristeza ante el fin de su historia de amor.

