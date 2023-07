"Él quiere, ella no": destapan motivo por el que Joe Manganiello pidió el divorcio a Sofía Vergara Según cuenta TMZ en exclusiva, fue el artista quien solicitó el divorcio. También apunta a una supuesta razón, entre otras, que dio lugar a esa decisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parecían la pareja perfecta, no solo por el espectacular físico de ambos, sino por la conexión que desprendían en cada aparición pública. Sin embargo, el romance llegó a su fin tal y como compartieron en un comunicado. Ahora es TMZ quien ha dado más detalles de esta inesperada ruptura. "Joe Manganiello le ha pedido el divorcio a Sofia Vergara", ha compartido la publicación. También habla de un acuerdo prenupcial que alega que ambos se quedarán con sus beneficios acumulados durante sus 7 años de matrimonio. Al no haber hijos, la cosa se complica menos. Sofía Vergara y Joe Manganiello Sofía Vergara y Joe Manganiello | Credit: IG/Sofía Vergara Lo fuerte llega en otra información que aporta TMZ y que no está confirmada. "Hablando de hijos, nos está llegando que una gran razón por la que Joe ha pedido el divorcio es su comflicto sobre tener hijos. Él los quiere, ella no", informó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque el anuncio ha sido en estos días, la realidad es que el documento de su separación data del 2 de julio. De ahí que la felicitación de cumpleaños del cineasta fuera ya tan poco expresiva. Por el momento, Joe se ha mantenido al margen de las redes, quizá hasta que pase todo el revuelo. Nada que ver con Sofía, quien está disfrutando de unas espectaculares vacaciones en Italia.

