Close

El comediante Joe Luna murió poco después de grabar un video sobre la COVID-19 que padecía El comediante mejor conocido como Joe el Cholo falleció momentos después de compartir su experiencia con la que llamó una "horrible" enfermedad. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El comediante Joe Luna, mejor conocido como Joe el Cholo, falleció en Los Ángeles a causa de la COVID-19 poco después de compartir su experiencia con esta "horrible" enfermedad que acabó costándole la vida. Luna había compartido varios vídeos en las redes mostrando su lucha contra el coronavirus, en un esfuerzo por mostrar la devastadora realidad de la pandemia y apremiar a la sociedad a tomársela en serio. “Wow, esto no es un chiste y especialmente si eres diabético, te caerá duro”, escribió el comediante de 38 años en su cuenta de Instagram el pasado 21 de noviembre. Image zoom Credit: Instagram/@joeelcholo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el vídeo en que dio a conocer su estado de salud, Luna reveló que había estado lidiando con los síntomas de la enfermedad, incluyendo dolores de pecho, de estómago, la pérdida del gusto y que su cuerpo temblaba incontrolablemente. “Déjenme decirles, hombre, cuando escuchaba a la gente hablar de lo que la COVID les había hecho, siempre pensaba: dudo que sea tan malo”, expresó. “Ahorita les digo, he estado luchando. He estado luchando por mi vida”. El comediante también comentó que sus hijos y novia también habían contraído el virus, aunque sus casos no eran tan graves. De acuerdo a la fecha de sus mensajes, Luna fue hospitalizado dos días después de grabar el primer video y desde la cama del hospital se dirigió a sus seguidores hablando a través de una máscara de oxígeno. “No solo di positivo a COVID, tengo neumonía. Tuve dos amputaciones y soy diabético, así que estoy lidiando con mucho”, informó a sus seguidores. “Es horrible chicos. Mi neumonía se complicó. Todo ha ido para abajo”. Image zoom Credit: Instagram/@joeelcholo Luna falleció el pasado 23 de noviembre, momentos después de compartir su último vídeo en que ofrecía una actualización sobre su estado a sus seguidores. Amigos y familiares del comediante han creado una cuenta de apoyo económico GoFundme para recaudar fondos para su funeral. “Luchó duró después de perder sus dos piernas. Luchó duro con el dolor diario. Era mi comediante superhéroe, aún cuando estaba triste, se las arreglaba para poner una sonrisa en nuestro rostro”, escribió la organizadora del fondo. instagram.com/p/CH8FwxjlLBQ/ El hijo del comediante, José Talavera, anunció que se llevará a cabo un programa especial para despedir a sus papá, según People. “Para su funeral, no querría a nadie llorando, así que vamos a realizar un show porque eso es lo que le hubiese gustado. Él hubiese querido que la gente sonriera y se divirtiera”, dijo el joven a la cadena FOX en Los Ángeles. De acuerdo al The New York Times, hasta este miércoles se registraban casi 14 millones de casos de la COVID-19 en Estados Unidos, de los que 272,600 habían acabado en muerte.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El comediante Joe Luna murió poco después de grabar un video sobre la COVID-19 que padecía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.