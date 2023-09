Joe Jonas y Sophie Turner se están divorciando Tras cuatro años de matrimonio y dos hijas, ha surgido información que señala Joe Jonas y Sophie Turner ya están llevando a cabo la separación definitiva. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En mayo de 2019, Joe Jonas y Sophie Turner contrajeron nupcias. Ahora, los famosos, quienes tienen dos hijas en común, podrían estar al borde del divorcio a cuatro años de matrimonio. Esta información surge luego de que se diera a conocer qué hay conflictos en la relación de esta pareja de famosos. "[Joe Jonas y Sophie Turner tienen] serios problemas", declaró una fuente cercana a los famosos al medio estadounidense TMZ. Según menciona dicha fuente el cantante de 32 años ha estado cuidando de las niñas "prácticamente todo el tiempo"; lo cual, incluye que el artista las lleva a las giras que está ofreciendo con sus hermanos Nick y Kevin Jonas. De momento, se desconoce cuáles podrían ser las razones de la separación. Por otro lado, el otro medio estadounidense, Page Six, dio a conocer que la intérprete de Sansa Stark en la serie Game of Thrones, fue vista bailando, en el estados de los Yankees, durante la inauguración de la gira de los Jonas Brothers, que arrancó en agosto de 2023. Joe Jonas y Sophie Turner Credit: David Crotty/Patrick McMullan via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, el 14 de agosto, la actriz de 27 años dio a conocer, en su cuenta de Instagram, una serie de imágenes donde se puede apreciar que estuvo en dicho concierto. Incluso, publicó una foto donde camina, portando un minivestido verde, tomada y besando la mano de su esposo. Por su parte, Jonas dio a conocer una fotografía acompañado de sus hermanos. "Feliz fin de semana del Día del Trabajo a todos. ¡Esta gira ha sido increíble hasta ahora! Teniendo un poco de tiempo en familia, en la puesta de sol de Texas esta noche, antes de un gran espectáculo de Austin mañana", escribió para acompañar dicha instantánea. Hay rumores que indican que la pareja recientemente vendió una mansión que habían adquirido hace un año; además, se aseguraba que ya no portan su anillo de bodas, pero en la última publicación del artista se le ve usando dicha joya; lo cual echaría por la borde la supuesta ruptura. Solo el tiempo dirá si se confirma o no el divorcio de Joe Jonas y Sophie Turner.

