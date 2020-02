¿Joe Jonas y Sophie Turner esperan su primer hijo? El cantante Joe Jonas y la actriz Sophie Turner están a la espera de la cigüeña, según reportes publicados en distintos medios. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La familia crece para los hermanos Jonas, específicamente la rama compuesta por Joe Jonas y Sophie Turner, según reportes publicados que afirman que el matrimonio están esperando su primer hijo. Si bien los tortolitos no han dicho esta boca es mía, varias fuentes confirmaron a E! News que el clan Jonas recibirá un nuevo miembro en la familia por parte de los recién casados. “Los amigos y la familia están súper emocionados por ellos”, aseguró una fuente al portal JustJared. La pareja se dejó ver en enero en la alfombra roja de los premios Grammy sin levantar ninguna sospecha de un posible embarazo. Sin embargo, días después los enamorados viajaron a Londres, donde la actriz fue vista portando prendas holgadas, lo que levantó algunas sospechas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La noticia del embarazo llega a tan sólo nueve meses de la sorpresiva boda de la pareja en Las Vegas, Nevada, tras la ceremonia de los premios Billboard en mayo del 2019. Posteriormente, el músico y la actriz celebraron su matrimonio en grande con una fiesta en un castillo en Francia durante el verano de ese año. Jonas, de 30 años, sería el segundo de sus tres hermanos en convertirse en padre. Su hermano mayor, Kevin, procreó dos pequeñas, de 6 y 3 años, junto a su esposa Danielle Jonas. Su hermano menor Nick, quien está casado con la actriz Priyanka Chopra, aún no anuncia la llegada de la cigüeña en su casa. Advertisement

