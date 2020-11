Close

¡La nieta de Joe Biden arrasa en redes con la mejor primera foto del presidente electo! Naomi Biden se ganó hoy muchos aplausos con su ternura y simpatía, celebrando a sus famosos abuelos, con sus divertidos mensajes y muestras de cariño. ¡Te lo mostramos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de conocerse que Joe Biden era ya el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, una foto corrió como la pólvora. Un feliz abuelo, inmerso en un abrazo amoroso de sus nietos, que fue compartida hasta la saciedad como la primera instantánea del candidato demócrata al enterarse de que había ganado finalmente las reñidas elecciones de este 2020. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿La autora de la polaroid que sin duda pasará a la historia? Su querida nieta Naomi Biden. Amante de la política, ella acompañó a sus abuelos en muchos de sus viajes cuando él era vicepresidente, a lugares como Nueva Zelanda, Turquía y China. Hoy tiene 26 años y estudia para ser abogado en la prestigiosa Universidad de Columbia. Según aseguró NBC, Biden y su esposa, Jill estaban en el patio de su casa cuando escucharon aplausos que provenían de la sala, donde la familia estaba pendiente de la televisión. Los nietos corrieron hasta ellos para gritar: “¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Hemos ganado!” Así fue el preludio de esta entrañable imagen: Image zoom Naomi recibió su nombre en honor a la hija fallecida de Biden, quien perdió la vida junto a su madre, primera esposa del político, en un trágico accidente en 1972. “Quien quiera llegar a Joe Biden, tendrá que enfrentarse con nosotros”, escribió también con gran simpatía bajo esta foto. “Quizá no damos mucho miedo, pero no olviden, ¡nuestra abuela es Jill Biden!” Si todo sigue su curso razonable, el demócrata y su esposa serán los nuevos inquilinos de la Casa Blanca. Con mucho sentido del humor, así celebraba la próxima primera dama la victoria de su marido: “Será un presidente para todas nuestras familias”, escribió bajo la foto en la que ambos sostenían un cartel en el que puede leerse: “La doctora y el vicepresidente Biden viven aquí”. Al poner ella su mano sobre vice, puede leerse ya presidente Biden.

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡La nieta de Joe Biden arrasa en redes con la mejor primera foto del presidente electo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.