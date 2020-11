Close

Joe Biden se fractura un pie jugando con su perro El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos tendrá que usar una bota ortopédica para su recuperación. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Joe Biden se fracturó el pie derecho este fin de semana mientras jugaba con uno de sus perros y ahora tendrá que usar una bota ortopédica durante varias semanas. Así se confirmó este lunes luego de que el mandatario en ciernes, de 78 años, se sometiera a una serie de exámenes el domingo que determinaron el daño sufrido. El incidente ocurrió el sábado pasado. A la mañana siguiente, Biden acudió a una clínica en Newark, Delaware, donde le practicaron una tomografía computarizada que detectó minúsculas fracturas equivalentes al grosor de un cabello y que se ubican entre dos huesos medios del pie. Kelly O'Connell, corresponsal en la Casa Blanca de NBC News, compartió este video en Twitter mostrando a Biden en la clínica de Delaware donde fue atendido: Joe Biden con Major, uno de sus dos perros: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Las radiografías iniciales no mostraron una fractura evidente, pero su examen clínico justificó imágenes más detalladas", aseguró Kevin O’Connor, médico de Biden, por medio de un comunicado obtenido por TIME. Cuando le realizaron la tomografía fue que se detectó el problema. "¡Que te recuperes pronto!", exclamó por su parte el presidente Donald Trump, por medio de un tuit, para dar sus parabienes a su contrincante en las elecciones presidenciales. La familia Biden tiene dos perros, Major y Champ, de raza pastor alemán, que han causado revuelo pues podrían convertirse en los primeros canes que pisan la Casa Blanca en cuatro años. La familia Trump no tenía mascotas.

