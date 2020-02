La reacción de los famosos a la intervención quirúrgica de urgencia a Joaquín Sabina Las redes sociales se han inundado con mensajes dirigidos al cantante luego de la aparatosa caída que obligó a que fuera operado. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Al cantautor español Joaquín Sabina le llueven los mensajes de apoyo en las redes sociales luego de la aparatosa caída durante un concierto en Madrid que le obligó a someterse a una operación de emergencia. Sabina, de 71 años, estaba a punto de entonar una de sus canciones la noche del miércoles en la tarima del WiZink Center de la capital española cuando de repente cayó desde algo menos de dos metros de altura, informaron varios medios de comunicación españoles. Según el diario El País, el artista no se había dado cuenta de que estaba parado justo al borde de las tablas. Allí perdió pie y cayó al foso de seguridad entre el escenario y las primeras filas del público, para consternación de los 12,000 asistentes que se quedaron en estado de shock. Famosos como Pablo Alborán, Alejandro Sanz y Jorge Drexler se unieron a los fans del cantante para desear sl intérprete de “Y nos dieron las 10” una pronta recuperación. “¡Joaquín querido! Recupérate pronto. ¡Te queremos! Un abrazo en gira desde Valencia”, escribió Drexler en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La caída le provocó unos coágulos en el cerebro, además de fracturas en el hombro izquierdo y en el tórax. El reporte médico divulgado a la prensa española indica que la operación a la que fue sometido el cantante fue realizada “para evacuación de un hematoma intracraneal en hemisferio derecho”. La misma concluyó exitosamente y que este se encuentra en observación en el hospital Ruber Internacional de Madrid. “La operación ha terminado y ha sido un éxito. Perdonad que esté nervioso porque han sido unos momentos difíciles pero la operación ha sido un éxito y ha ido bien. En todo caso, como sabéis, en este tipo de circunstancias es todo muy cambiante y hay que esperar a las próximas 48 horas”, dijo José Navarro Berry, representante del cantante, a El País. Luego de su caída, Sabina fue sacado de la tarima en un silla de ruedas e intentó calmar al público bromeando. “Estas cosas solo pasan en Madrid”. Los presentes le gritaban a toda voz: “¡Te queremos!”. Advertisement

Close Share options

Close View image La reacción de los famosos a la intervención quirúrgica de urgencia a Joaquín Sabina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.