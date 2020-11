Close

Joaquin Phoenix y Rooney Mara, quienes recién tuvieron un bebé, hablan de las familias inmigrantes separadas Los actores Joaquin Phoenix y Rooney Mara hablan sobre la crisis migratoria que ha separado a tantos niños hispanos de sus padres, y lo difícil que será explicarle esta tragedia a su propio hijo River cuando sea más grande. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Joaquin Phoenix y su esposa Rooney Mara recién le dieron la bienvenida a su primogénito River. Hace cinco semanas, el cineasta ruso Victor Kossakovsky compartió la feliz noticia de la llegada del bebé. La pareja de actores escribió una carta abierta publicada en PEOPLE donde hablan de los 545 niños inmigrantes cuyos padres no han podido ser localizados, haciendo imposible la reunificación familiar tras ser separados por agentes fronterizos en Estados Unidos. La pareja de actores admite que los conmueve pensar en su hijo, y en tener que algún día explicarle a River cuando sea más grande, la trágica separación que han tenido que sufrir tantas familias hispanas por la actual crisis migratoria. Esta es la primera ocasión en la que Mara, de 35 años, y Phoenix, de 46, hablan públicamente de su bebé. Image zoom Credit: (VALERIE MACON/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La semana pasada nos enteramos de que los padres de 545 niños que fueron separados en la frontera por oficiales de inmigración no han sido encontrados aún. El peso de ese número es asombroso: quinientos cuarenta y cinco niños," escribieron los actores, lamentando que —más de dos años después de que un juez federal determinara que separar a familias era una práctica ilegal— es algo que le sigue causando sufrimiento a un sinfín de niños y padres alrededor del mundo. "Como padres primerizos, no podemos ni imaginar cómo nos sentiríamos si nos quitaran a nuestro hijo por un solo día, mucho menos durante años", añaden. "Pero esa es justamente la situación que esos 545 niños y sus padres han tenido que enfrentar. Como estadounidenses, es nuestro deber seguir prestándole atención a la lucha de estas familias y encontrar respuestas, buscando las razones por las que aún no han podido ser localizados". Image zoom Credit: (Kevork Djansezian/Getty Images) Las estrellas hollywoodenses añaden que muchas de estas familias vienen a Estados Unidos escapando de la violencia y el peligro que corren en sus países. En vez de encontrar ayuda y protección en la nación a la que huyen, les arrebatan a sus hijos de los brazos para darles una lección a otros padres que estén considerando embarcar ese mismo camino hacia esta tierra de nuevas oportunidades. Los actores señalan que hasta bebés menores de un año han sido arrancados de sus madres. "Todos recordamos el audio que se filtró de algunos de esos niños que están bajo la custodia del gobierno llorando por sus padres", añade la carta. Image zoom Credit: (John Moore/Getty Images) La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó al gobierno estadounidense por su cruel política de "cero tolerancia" en la separación de familias inmigrantes, y esta práctica se detuvo casi completamente en el verano del 2018, añade el conmovedor mensaje de Phoenix y Mara. El gobierno también tuvo que entregar una lista con los nombres de los padres que fueron separados de sus hijos a ACLU para ayudarlos a reunificarse con sus hijos. Esta lista "mostraba que más de 2,700 niños habían sido separados de sus padres bajo esta política". Sin embargo, se ha reportado que el número real es mucho más alto. "En muchos de estos casos, los padres fueron deportados a sus países de origen después de las separaciones mientras que sus hijos permanecieron en Estados Unidos", dice la carta, añadiendo que muchos de estos padres estaban huyendo de gangas y otras formas de violencia en sus países y podrían haberse enfrentado a situaciones peligrosas al regresar. Los sicólogos infantiles dicen que separar a un niño del cuidado de sus padres —aún por periodos cortos— puede causar "un daño emocional irreparable". "Se nos rompe el corazón al pensar en todo lo que han sufrido", reconoce la pareja de actores. Tener que explicarle esta tragedia algún día a su hijo River es algo que les preocupa. "¿Cómo nos sentiremos al explicarle a nuestro hijo cuando nos pregunte sobre esta etapa, y cómo fue que tratamos a niños temerosos, indefensos, algunos de los cuales no volverán a ver a sus padres nunca más?", concluye el mensaje.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Joaquin Phoenix y Rooney Mara, quienes recién tuvieron un bebé, hablan de las familias inmigrantes separadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.