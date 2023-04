Joaquín Cortés hospitalizado tras sufrir un desmayo: "Estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí" El bailarín español apareció en redes con una foto tomada en una cama de hospital. Alicia Machado y otros famosos han reaccionado a la noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joaquín Cortés fue ingresado a una clínica tras desvanecerse mientras jugaba con sus hijos pequeños. El bailaor español, quien alguna vez sostuviera un tórrido romance con la top model británica Naomi Campbell, apareció con ropa de hospital y en una cama informando de lo sucedido por medio de sus redes sociales. "Hace semanas que empecé a estar bastante malo, tenía tos de pecho, cansancio, dolor de cabeza", explicó por medio de su mensaje el también coreógrafo y productor nacido en Córdoba, de 54 años. "Aún así estuve ensayando sin descanso semanas". "Hace días llevando a mi hijo Romeo al colegio empecé a toser, y me quedé aturdido mientras conducía, me asusté pero se me pasó", prosiguió en su post el artista. "Hace unos días… estaba jugando con mis hijos y ya directamente me desvanecí…llegué a urgencias con muy poca saturación de oxígeno en sangre". "Me están haciendo pruebas de cardiología, neurología y neumología. Estoy con antibiótico y oxigeno", aseguró Cortés en el mensaje al que han reaccionado celebridades como la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado. "Me van a hacer una broncoscopia [y] así hasta que sepan que me está pasando". "¡Bailaré cuando me recupere!" finalizó optimista. "Gracias a tod@s por vuestro cariño.Y confío que con el apoyo de Dios al final, todo esté bien…Sólo me duele llevar días sin ver a mis niños." JOaquin Cortes Credit: IG/JOaquin Cortes El bailarín español Joaquín Cortés fue captado el pasado 14 de marzo durante una presentación realizada en el Teatro Real de Madrid. Según afirma, sus malestares comenzaron hace varios días. Joaquin Cortés Credit: Mariano Regidor/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cortés hizo olas en los años noventas con su intervención en la cinta La flor de mi secreto, de Pedro Almodóvar (1995) y el video "Una rosa es una rosa", de grupo Mecano, además de su sonado romance con la mencionada modelo británica. Actualmente vide una vida familiar de gran dicha al lado de la influencer Mónica Moreno, con quien según la revista Vanity Fair en España mantiene una relación de más de una década y con quien ha procreado dos hijos, Romeo y Leone. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

