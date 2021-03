Actor de telenovelas se define como ¡ser universal intergaláctico! El actor Joaquín Bondoni no teme a las críticas por definirse como ser universal intergaláctico. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En busca de la igualdad en todos los sentidos, muchas personas buscan dejar atrás los estereotipos y se oponen a formar parte de una categoría específica. En lo que respecta a las preferencias sexuales, han surgido diversas tendencias que buscan una mayor inclusión. Así, a los términos homosexual y bisexual, se han agregado otros como pansexual, intersexual, queer y transexual. Sin embargo, Joaquín Bondoni ha decidido romper con todas ellas y crear una categoría nueva a la que llama ser universal intergaláctico. "Somos personas intergalácticas, solo es cuestión de saber. Más que encontrar el fuego interior que es lo que debemos tener. Cuando encuentras un poder eres inalcanzable", explicó Bondoni a los medios de comunicación. "Las palabras no te dicen la verdad. Jamás te van a decir la verdad de nada. [Lo importante son] las sensaciones, lo que recibes, lo que nace de ti y escupes tu verdad sobre tus propias emociones". El intérprete de Cuauhtémoc "Temo" López en la telenovela Mi marido tiene más familia, reconoce que no este autoconcepto "no puedo explicarlo con palabras porque me quedan cortas". Tampoco está interesado de las críticas que esto le han causado. "[No opinó nada] así soy yo. La gente te domina si quieres. Es una paz que debe tener interna y es sabiduría", advirtió. The Queerties 2020 Awards Reception Image zoom Credit: Tibrina Hobson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, Joaquín Bondoni ama la música porque "para mí la música soy yo y es una alianza que tengo", también continúa con su carrera actoral. Eso sí, dejó entrever que su amistad con Emilio Osorio, con quien formó el dueto de los Aristemo, ya no es cercana. "No sé nada de él. Cada quien tiene un camino distinto y hay que fluir. Así estaba destinado, hay que seguir adelante, la vida es evolución", concluyó.

