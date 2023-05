Joanna Vega Biestro arremete contra Arath de la Torre: "Con mi familia nadie se mete" La presentadora Joanna Vega Biestro explota contra el actor Arath de la Torre por insultarla delante de su hija en una fiesta. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La presentadora Joanna Vega Biestro y el actor Arath de la Torre tuvieron un encontronazo. Cuando se vieron en una fiesta, Joanna dijo que Arath le reclamó por un comentario que ella hizo sobre él en el programa Sale el sol en febrero. En dicho programa, ella dijo que por la mala actitud del actor sus proyectos de televisión no funcionaban. "El señor decidió enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter", dijo la presentadora en Sale el sol. Según Joanna, su comentario sobre la mala actitud del actor vino después de que él publica en sus redes sociales un video llamando "huevones" a sus seguidores y diciendo que él tenía que levantarse a trabajar cada mañana. "Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando, como Dr. Candido Pérez, eso fue lo que yo dije y está el video y yo sostengo siempre lo que dijo", dijo la presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Joanna Vega-Biestro y Arath de la Torre Joanna Vega-Biestro y Arath de la Torre | Credit: Carlos Tischler/Getty Images; Victor Chavez/Getty Images Joanna se quejó de que Arath la insultó en una reunión familiar, frente a su hija de dos años, faltándole el respeto a ella y a los anfitriones de la fiesta. "En una fiesta infantil, en un ambiente familiar, sin el más mínimo respeto a su familia, a los anfitriones y, muchos menos, a mi hija, se decide a acercarse", contó ella sobre este incidente. "Le dije: 'Arath, estoy con mi hija, respeta', la tenía en la mano y, además, iba sola porque mi esposo no me pudo acompañar a ese evento", añadió. Joanna alega que el actor la intimidó. "En ese momento, frente de mi hija —y por eso lo estoy haciendo público, porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre— me dice: 'Vete a la chinga***', a grito. En eso le dijo: 'Arath, respeta, por favor', y todavía involucra a mi hija, diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder a ver eso". La conductora lo llamó "patán" y aseguró: "Con mi familia nadie se mete, Arath, yo nunca te dije fracasado, como tu dijiste, dije que tus proyectos... Hoy sí te digo, y te lo digo de frente, qué patán te viste", dijo. "No se lo voy a permitir que me falte al respeto, me insulte y me intimide cuando está mi hija de dos años enfrente". En el programa Hoy, el actor contó su versión de los hechos. "Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, yo me acerqué con un impulso generado por una nota que ella hizo sobre mi carrera, le ofrezco una disculpa de todo corazón. Yo me estaba defendiendo de algo que me dolió mucho. Una disculpa pública a esta persona, de todo corazón y que nunca involucraría a nuestros hijos ni a la familia", dijo Arath De la Torre, quien aseguró que no la amenazó. "Solamente le dije que no se metiera conmigo en un tono no amenazante", añadió.

