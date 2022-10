Fallecen un día después de la otra, las dos artistas y hermanas Lucy y Joanna Simon La famosa compositora y su hermana, exitosa cantante de ópera, fallecían con apenas 24 horas de diferencia de la misma enfermedad, dejando huérfana a su otra hermana, la intérprete Carly Simon. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantautora y música, Carly Simon, se encuentra de luto tras la partida de sus dos hermanas, Lucy y Joanna Simon, esta misma semana. Lucy, nominada al Tony por su carrera como compositora en Hollywood, fallecía de cáncer metastásico de pecho a los 82 años. Mientras que Joanna, cantante de ópera, lo hacía de la misma enfermedad en la tiroides. Era el sitio Deadline el que confirmaba la triste noticia este viernes. Carly, Joanna y Lucy Simon Carly, Joanna y Lucy Simon | Credit: (Photo by Ron Galella, Ltd./Ron Galella Collection via Getty Images) Peter Simon, el hermano más joven de la familia, también perdía la vida en 2018 por dicha enfermedad que afectó a su pulmón. Tenía 71 años. Los años 60 fueron el comienzo de las exitosas carreras de estas tres hermanas, muy unidas, no solo por la profesión y su amor al arte, sino también como familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lucy y Carly formaron en esa década un dúo bajo el nombre de The Simon Sisters, actuando en diferentes partes de la geografía del país. Durante sus inicios, publicaron el disco, "Wynken, Blynken & Nod". Por su parte, Joanna Simon empezó a hacer sus primeros conciertos como cantante de ópera también en los 60, siendo su gran debut en el New York City Opera con la obra de Mozart, Cherubino. Su carrera fue altamente reconocida y estuvo repleta de éxitos. La partida de ambas deja un gran vacío en la música pero, sobre todo, en su hermana Lucy, que las sobrevive. Por el momento, la compositora no ha hecho ninguna declaración al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallecen un día después de la otra, las dos artistas y hermanas Lucy y Joanna Simon

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.