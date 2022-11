¡Así fue la espectacular boda de Joana Benedek, la villana de las telenovelas! La actriz rumana se casó a los 51 años en un enlace matrimonial por todo lo alto al que no faltaron estrellas de primera como su amiga y compañera, Maribel Guardia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La que fuera una de las actrices estrella de la televisión a finales de los noventa y comienzos del 2000, se acaba de casar con su pareja, Javier Vargas. Aunque su retirada de la actuación hace más de una década hizo que muchos le perdieran la pista, Joana Benedek sigue teniendo grandes amigos en el medio, entre ellos, la actriz Maribel Guardia, quien asistió encantada a su enlace matrimonial. Fue precisamente la intérprete costarricense quien compartió unas emotivas imágenes de este día tan especial para su colega. "En la boda de mi preciosa amiga... Que Dios los bendiga y que sean felices por siempre, son una pareja linda y llena de luz", les deseó. Joana Benedek Joana Benedek | Credit: IG/Joana Benedek La boda tuvo lugar el pasado viernes, 4 de noviembre, en México y, según la periodista Shanik Berman, fue un enlace religioso al que acudió el productor Emilio Larrosa, productor de algunas de las telenovelas en las que participó y quien la entregó en el altar. La comunicadora confirmó que a la boda no le faltó detalle alguno y que se celebró en uno de los lugares más lujosos y elegantes. Aseguró que los novios se veían felices y bailaron un vals frente a los allí presentes en esta gran fiesta del amor. También hubo luces de bengala y fuegos artificiales que hicieron de esa velada una mágica para los contrayentes y los testigos presenciales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La protagonista de novelas como Mi gorda bella o Amigas y rivales, entre otras, presentó por primera vez a su hoy esposo en las redes el pasado mes de enero del 2022 con un mensaje cargado de romanticismo. "Estoy convencida que tanta calidez, demostración de su amor y sinceras bendiciones, son parte importante de mi infalible escudo en contra de cualquier mal hacia mí. Gracias, profundamente, gracias a todos. Gracias por todo tu profundo e infinito amor, Javier Vargas" escribió entonces. Muchísimas felicidades y ¡qué vivan los novios!

