Las trágicas muertes de tres hijos de Joan Sebastian Tres hijos del cantante Joan Sebastian: Trigo, Juan y Julián Figueroa, han muerto trágicamente y a temprana edad. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tres hijos de Joan Sebastian tuvieron muertes trágicas e inesperadas. El llamado "poeta del pueblo" y "Rey del Jaripeo" murió en el 2015 a sus 64 años después de una larga batalla con el cáncer. El intérprete de "Secreto de amor" sufrió las trágicas muertes de dos de sus hijos: Trigo y Juan Figueroa, antes de él fallecer. Ahora Joan Sebastian llora desde el cielo la muerte de su hijo menor, Julián Figueroa, quien falleció de un infarto a sus 28 años y fue encontrado inconsciente en una residencia de la colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México. Trigo Figueroa murió a sus 27 años en el 2006 en Texas de un disparo en la cabeza, agredido por un presunto fan de su padre. Trigo es hijo de Joan Sebastian y su primera esposa Teresa González, madre también de Juan Sebastián Figueroa y José Manuel Figueroa. La tragedia ocurrió después de un concierto de su padre en Texas y Joan Sebastian le dedicó el tema "Trigo". "Yo no estuve presente en el momento preciso del balazo que mato a mi hijo Trigo, lo tuve en mis brazos 50 minutos agonizante, gritando yo auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía", dijo Joan Sebastian a los medios de comunicación, reporta El gordo y la flaca (Univision), lamentando que no recibió ayuda inmediata de las autoridades y su hijo Trigo murió luego en el hospital. "Acepto con resignación lo que la vida me mande", añadió en esa conferencia de prensa años atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julian Figueroa y Joan Sebastian Credit: Mezcalent.com Cuatro años después, en el 2010, su otro hijo Juan Sebastián, de 30 años, fue asesinado a tiros en un club nocturno en Cuernavaca, Morelos. "Como las fotos reviven sonrisas y te transportan a buenos tiempos", escribió Juan Manuel Figueroa en una nostálgica publicación en Instagram en el 2016, junto a fotos de sus dos hermanos difuntos Juan Sebastián y Trigo. La más reciente tragedia en la familia fue la muerte de Julián Figueroa a sus cortos 28 años de edad. Hasta ahora su hermano José Manuel Figueroa no ha dado declaraciones sobre la muerte de Julián. En su más reciente publicación en Instagram, José Manuel recordó a su difunto padre en Semana Santa. "Gracias por cada veladora, me queda claro que cada flama es un rezo para el cielo, aunque vengan a quitarles la luz de sus deseos. Yo me encargaré de mantener la llama de mi padre encendida", escribió.

