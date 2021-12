Joan Sebastian pagó cara su infidelidad a Maribel Guardia Durante algún tiempo, Joan Sebastian y Maribel Guardia mantuvieron una relación sentimental y un hijo en común. El romance terminó a causa de una infidelidad por parte del cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Joan Sebastian tuvo muchas mujeres a lo largo de su vida. Incluso, se sabe que fue infiel con algunas de sus parejas sentimentales. Una de ellas fue Maribel Guardia, con quien vivía y había tenido un hijo; la actriz se enteró de que el cantante estaba saliendo con su colega Arleth Terán y decidió concluir el romance de manera definitiva; lo cual, tuvo fuertes consecuencias para el compositor. El error que cometió [con Maribel Guardia] lo pagó. Mucho lo pagó", advirtió Federico Figueroa, hermano de Joan Sebastian al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Claro que sí [le dolió la separación]. Tiene un hijo con ella que lo adoraba y, aparte, la quería mucho, se enamoró mucho de ella". El empresario, quien trabajó de manera estrecha con el cantante, dejó claro que aunque el intérprete de "Secreto de amor" era infiel, también sufrió decepciones por parte de algunas de sus parejas sentimentales. "Dicen que mi hermano tuvo muchas mujeres; pero muchas mujeres engañaron a mi hermano. Cuando toco el tema de engañar, no hablo del tema físico, sexual o de infidelidades, a Joan ciertas mujeres le ocultaron cosas del pasado. Cuando él se daba cuenta que le ocultaron esas cosas, se desenamoraba, si es la palabra correcta, o se le acaba el amor. Él engañó pero también fue engañado", reveló. "Le gustaban mucho las mujeres, mucho, pero él las enamoraba. Son cosas muy diferentes. Nunca fue un patán, siempre fue un caballero. La mujer que diga que no fue un caballero con ella miente", enfatizó. "Todos sabían como era Juan Sebastian y todas en su momento lo aceptaron tal y como era. Entonces, que no vengan a decir ahora 'ay no, era muy mujeriego'". Joan sebastian, maribel guardia, Credit: Mark Davis/Getty Images; Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Federico Figueroa dio a conocer que Joan Sebastian también recibió propuestas indecorosas por parte de algunas chicas y señoras. Lo cual, no era de su agrado porque le gustaba "enamorar y estar enamorado para tener una relación"; por lo tanto, también rechazó dichos ofrecimientos. "Podía llegar la mujer más guapa del mundo, más buena del mundo, físicamente hablando, pero si se le llegaba a ofrecer no le gustaba", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Joan Sebastian pagó cara su infidelidad a Maribel Guardia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.