La escena que no le va a gustar a JLo cuando vea la nueva película de Ana de Armas con Ben Affleck Dentro de muy poco volveremos a ver de nuevo a Ben Affleck y Ana de Armas como pareja en el filme Deep Water de Hulu. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Dentro de muy poco volveremos a ver de nuevo a Ben Affleck y Ana de Armas como pareja! Muchos se preguntarán cómo es posible si el galán está viviendo el romance de su vida con Jennifer López. Pero lo cierto es que pronto podremos disfrutar en Hulu del filme Deep Water, en el que la expareja protagonizan escenas que quizás inquieten un poco a la Diva del Bronx. Según Hulu, el filme de Adrian Lyne explora "los peligrosos juegos mentales que juegan y lo que les sucede a las personas que quedan atrapadas en ellos". Affleck, en el papel de Vic, y De Armas, en el de Melinda Van Allen, darán vida a una pareja aparentemente perfecta pero realmente muy promiscua, que terminan viviendo pasajes fuertes de sexo, sangre, mentiras e inevitables verdades. Ben Affleck and Ana de Armas Credit: BG004/Bauer-Griffin/GC Images En el nuevo nuevo tráiler del thriller psicológico que se estrenará el 18 de marzo, hay escenas muy candentes que podrían impacientar a JLo. ¿Qué creen? ¡Se trata nada más y nada menos del momento en que la cubana le agarra las pompis al galán de Hollywood! Lo cierto es que probablemente JLo no sienta ningún tipo de celos de la ex de su actual pareja, tan adaptada como está a también hacer este tipo de actuaciones. Incluso la famosa acaba de protagonizar la comedia romántica Marry Me, donde está a punto de casarse con Maluma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Affleck y De Armas se separaron en enero de 2021 después de casi un año juntos. Luego el galán retomó su relación con López casi 20 años después de su famosa ruptura. Y la verdad es que les está yendo de maravilla. "Estoy muy feliz, probablemente más de lo que he estado en mi vida entera", dijo recientemente Affleck. Ana de Armas "Hands Of Stone" Photocall - The 69th Annual Cannes Film Festival Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images "Tengo mucha suerte en mi vida porque me he beneficiado de las segundas oportunidades y soy consciente de que otras personas ni siquiera tienen las primeras oportunidades. La vida es difícil y siempre estamos fallando y, con suerte, aprendiendo de esos fracasos", aseguró a Wall Street Journal. Por su parte, De Armas está en una relación con el ejecutivo de Tinder Paul Boukadakis.

