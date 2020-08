JLo arrasa con sus movimientos al son de un tema de Wilfrido Vargas A ritmo de la canción “Abusadora” del merenguero dominicano, la cantante y actriz pone sazón latino a su comida. ¡Mira el video aquí! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Jennifer López está orgullosa de sus raíces latinas y así lo demostró nuevamente en un video en el que se le ve moviendo sus caderas al ritmo de un merengue del compositor y artista dominicano Wilfrido Vargas. En el clip de unos 15 segundos que fue compartido por su prometido en sus redes sociales, se ve a Álex Rodríguez y la Diva del Bronx bailando la canción “Abusadora” y se le ve en una faceta de ama de casa cocinando carne sin una gota de maquillaje y con un cómodo atuendo deportivo. “Así cocinamos en nuestra cocina”, escribió Rodríguez para acompañar el video con la etiqueta World of Dance, el concurso de baile de NBC del que JLo es una de los jueces. De inmediato, las reacciones de los seguidores de la pareja no se hicieron esperar. Tommy Motola, el esposo de Thalía, les preguntó en broma si podían darle un poco de la comida para llevar. Image zoom Instagram / Álex Rodríguez El video cuenta con más de 1,700,000 reproducciones y 6,000 comentarios. “Lo del dominicano siempre se pega”; “Es una increíble bailarina, es tan adorable verla bailar. Ella es la mejor”; “¡Eso! Me encanta esa canción” fueron algunos de los mensajes de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante la cuarentena, la intérprete de “Una noche más” ha estado muy activa en las redes sociales y ha dado un mayor acceso a su vida privada. La hemos visto compartir parte de su rutina de ejercicios, bailes y momentos familiares junto a su futuro esposo e hijos. El pasado abril, López también bailó merengue en un video y lo hizo por una buena causa. En un encuentro virtual junto a su ex Sean Combs, participó en un maratón para recaudar fondos para la organización Direct Relief, que se encarga de repartir equipo médicos a las comunidades de escasos recursos durante la pandemia. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

