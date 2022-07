¿Es la mano que mueve los hilos de La casa de los famosos? Jimena Gállego responde La co-presentadora, junto a Héctor Sandarti, de este reality aclaró todo lo que se está diciendo sobre ella y su supuesta influencia en el contenido. "Son puras mentiras" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Que La casa de los famosos está siendo apasionante es un hecho evidente. La entrega con la que sus integrantes están viviendo el reality, los bandos y las polémicas formadas han tenido como resultado reacciones y opiniones para todos los gustos, unas mejores que otras. Y ahí, en el medio de esos lovers y haters, como ella misma ha descrito, se encuentra Jimena Gállego, la conductora, junto a Héctor Sandarti, y encargada de llevar el timón de este programa. Los últimos días han sido especialmente calentitos en las redes, concretamente Twitter, donde la presentadora mexicana ha protagonizado un capítulo no muy agradable. Algunos usuarios de esta plataforma la señalan como la posible mano que mece la cuna en este show, asegurando que sus influencias tienen mucho que ver con la forma en que se desarrolla el contenido. Ante la pregunta de si esto era cierto, Jimena no tuvo problema alguno en resolver las dudas y "mentiras" que se están diciendo sobre ella. Jimena Gállego Jimena Gállego | Credit: Instagram Jimena Gállego SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hace 5 años que no uso Twitter, llevo 5 años sin subir nada, no me acuerdo ni de mi contraseña", dijo para empezar de esos mensajes de ella que supuestamente navegan a sus anchas en la red. "Dijeron algo de que yo puse una conversación con una persona... pues puras mentiras, es muy fácil hacer una pantalla y que aparezcan conversaciones, desde luego cien por cien confirmado, no soy yo... que sigan diciendo y especulando", expresó en un en vivo en Instagram. Y sobre el asunto de que ella es la jefa de todo y la persona que elige lo que sale y lo que no, Jimena también tiene algo importante que decir. "No soy la jefa, ni la que habla, ni soy la jefa del programa, mi puesto es el de conductora, tengo a los jefes y los productores que son los que hacen todo de este formato que conocen y que son unos fregones de la televisión. Me encanta trabajar con un equipo increíble, somos más de 250 personas aquí, es mucha gente, mucho trabajo y cada quien tiene su posición. Y yo no hago más que ser la conductora del programa y créanme que estoy fascinada y encantada de poder serlo, es un gran privilegio para mí", confirmó a los incrédulos. Para quitar hierro al asunto y darle ese toque de humor tan suyo, Jimena concluyó con una broma. "No doy órdenes más que en mi casa, ¡a mi marido sí le doy órdenes y a mis hijas también!", concluyó el tema entre risas.

