Jim Carrey anuncia su retiro En estos días, Jim Carrey se ha dedicado a promocionar el que podría ser un último filme, debido a que tomado la decisión de dejar la carrera artística ¿por qué esta importante decisión por parte del actor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Actualmente, Jim Carrey está promocionando la película Sonic the Hedgehog 2, donde interpreta al villano Robotnik; sin embargo, ha sorprendido que el actor de 60 años haya anunciado que esta podría convertirse en su último trabajo profesional, debido a que desea retirarse para dedicarle tiempo a otras pasiones de tipo personal. Claro, puso una sola condición para mantenerse en el mundo cinematográfico. "Bueno, me retiro. Sí, probablemente. Estoy siendo bastante serio", reveló el actor al medio estadounidense Access Hollywood. "Depende si los ángeles traen algún tipo de guión que, ya saben, está escrito con tinta dorada, que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea; [solo así] podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso". De hecho, la actuación que ofreció en dicha cinta le ha traído una serie de halagos sobre su carrera por parte de los fanáticos. "Jim Carrey hizo docenas de clásicos. Es un actor fenomenal, y talento", expresó un seguidor en Twitter. Jim Carrey Credit: Paul Drinkwater/NBCUniversal via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Deberían haberte dado un Oscar. Ese es tu derecho Jimmy. De todos modos nos gustas mucho amigo"; "Está entre los tres mejores actores y comediantes. Él hizo mi infancia. Gracias Jim"; "¡Esta información va para mi mejor amigo Jim! Quiero que sepas que has sido mi ídolo desde que tenía 15 años, de manera especial desde que estaba vivo. ¡¡¡Espero que nunca cambies!!!"; "¡Absolutamente te adoro! Gracias por dar vida al Hombre Huevo"; "Jim Carey tiene una imaginación tan hermosa; es tan talentoso", y "Él es el hombre más divertido de este planeta, lo amo", fueron otros comentarios. Si bien, Jim Carrey aseguró que su retiro es un hecho, habrá que esperar que si recibe ese maravilloso guión que lo haga desistir de esa idea, debido a que sus fanáticos lo quieren seguir viendo en cine.

