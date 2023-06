¡Así fue la romántica boda de la entrenadora de las estrellas, Jillian Michaels, con su pareja! Las enamoradas eligieron este palacio en Venecia para darse el 'Sí, acepto'. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jillian Michaels Jillian Michaels se casa con su prometida | Credit: IG/ DeShanna Marie La experta en fitness y entrenadora de importantes personalidades del entretenimiento, Jillian Michaels, ha cumplido el sueño de casarse con la diseñadora DeShanna Marie como siempre quiso. Lo han hecho por todo lo alto y en uno de los lugares más románticos del mundo: Venecia. La celebración ha durado tres días en los que se han vivido momentos de película. La revista PEOPLE ha recogido esta boda en una exclusiva en la que se pueden ver las espectaculares fotos de la pareja. No es para menos teniendo en cuenta que se unieron en matrimonio en el lujoso Aman hotel, uno de los 8 palacios monumentales del Grand Canal de la ciudad sobre el agua. La fiesta arrancó el viernes durante el atardecer y con una cena de bienvenida en el restaurante Belmond Cipriani, informó la revista PEOPLE. Familiares y amigos se trasladaron hasta la ciudad para vivir esta celebración de ensueño. Su llegada a esa primera cena fue en botes y eran recibidos con copas de champán, además de un exquisito menú. Los festejos culminaron el sábado en la noche cuando Jillian, de 49 años, y DeShanna, de 38, caminaron hacia el altar frente a sus 50 invitados. Durante la celebración, Jillian se emocionó al leer sus votos. "¡No creí que lloraría", reconoció. Al día siguiente, los invitados y las esposas se despidieron con un exquisito brunch en Locanda Cipriani, en la isla de Torcello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras ella se atrevió a darle fuerza y diferencia a lo tradicional con un vestido negro con encajes y transparencias, su ya esposa, apostó por lo convencional, un traje blanco con un largo y elegante velo. "Es hermosa, divertida y tan creativa", Jillian dijo a PEOPLE. "Tengo 49 años, nunca pensé que me casaría con nadie. No pensaba que existía un ser humano con quien podría hacerlo hasta que llegó DeShanna." Esta es su tercera boda. La primera fue el 11 de julio del 2022 en una corte de Miami y en la intimidad, acompañadas de los hijos de la entrenadora, Lukensia, de 13, y Phoenix, de 10. Un año después, viajaron a Namibia para su segunda ceremonia. Y con esta tercera a lo grande en Italia, país de origen de su esposa, han reforzado aún más su unión y su amor, festejándolo como se merece. La parejita se encuentra en Cerdeña pasando su luna de miel.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Así fue la romántica boda de la entrenadora de las estrellas, Jillian Michaels, con su pareja!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.