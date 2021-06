Jhonny Rivera asegura que "nunca hemos recibido nada" de la herencia de su madre Jenni Rivera Tras darse a conocer las empresas de Jenni Rivera están bajo una auditoría que fue promovida por su hijo menor, Jhonny, el chico habla al respecto y hace fuertes declaraciones. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, se dio a conocer que las empresas de Jenni Rivera estaban en un proceso de auditoría. Ante ello, Rosie Rivera, hermana y albacea de La diva de la banda, reveló que al concluir este procedimiento, dejaría el cargo como presidenta del emporio para entregárselo a la segunda persona nombrada como responsable en el testamento, su sobrina Jacqie. Durante este proceso, se rumoró que Johnny, el hijo menor de la cantante era quien había solicitado dicha revisión financiera y ahora rompe el silencio. "Nunca hemos recibido nada en estos ocho años y medio [de la muerte de su madre Jenni Rivera]", advirtió Johnny Rivera al programa estadounidense de televisión El gordo y la flaca (Univisión). "Tengo muchas preguntas". El joven mencionó que sus hermanos y él, quienes fueron nombrados herederos porque Chiquis no está considerada en el testamento, buscaban respuestas sobre el manejo de los bienes de la fallecida cantante. También desmintió que, con anterioridad, se hubiese realizado una auditoría, tal como informó su tía Rosie. Por lo tanto, como jamás habían recibido un estado financiero con la información correspondiente, decidió pedirlo. Jenni Rivera y Johnny Lopez Credit: Tibrina Hobson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Jacqie Rivera, quien será la nueva albacea, advirtió que "sé que mi tía Rosie no es una ladrona" y confesó que está triste porque su familia se está desintegrando por esta situación. "No saben lo que daría; daría todo el dinero del mundo para ver a mi mamá y a mi familia juntas otra vez", mencionó. Johnny Rivera De acuerdo con Juan Rivera, quien trabaja para las empresas de su hermana, están a unos días de recibir los resultados de la mencionada auditoría.

