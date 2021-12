Jhay Cortez enfrenta las críticas por su relación con la exactriz porno Mia Khalifa El pasado mes de noviembre, Mia Khalifa y Jhay Cortez hicieron pública su relación sentimental; sin embargo, el cantante ha sido objeto de cuestionamientos, debido a que la ahora influencer fue actriz de películas para adultos ¿qué dice al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el pasado mes de noviembre, Jhay Cortez comenzó a presumir su romance con la exactriz porno Mia Khalifa; incluso, ambos viajaron juntos a México porque el cantante se presentó en el Flow Fest el pasado fin de semana. De hecho, el presentante de música urbana hizo frente a la polémica que se ha suscitado tras darse a conocer su relación sentimental. "Estoy acostumbrado. La gente que hace música y hace las cosas bien, y tiene éxito en la vida está acostumbrado a las críticas", advirtió Cortez al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "De verdad, mientras uno esté feliz y cada uno esté feliz con su vida no importa nada más. Creo que uno es el capitán de su propio barco y estoy feliz, contento con todo lo que estoy pasando en mi vida y se refleja". El intérprete de "El último tour del mundo" dio a entender que este viaje fue una salida ideal para los tortolitos. Además, confesó estar pasando un gran momento en todos los sentido. "México es un lugar muy romántico. De verdad, se siente la cultura y se siente lo bonito. Lo estamos pasando súper bien con todo el público mexicano", comentó. "[Me siento] lleno de bendiciones", agregó. "Súper contento con todo lo que está pasando en mi carrera y en mi vida personal. Súper emocionado, no tengo más palabras". Mia Khalifa and Jhay Cortez Mia Khalifa and Jhay Cortez | Credit: Arturo Holmes/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Mia Khalifa, quien no se despegó de él, también se mostró contenta con la visita. "Trabajé en un restaurante mexicano, así que amo México y estoy muy feliz de estar por primera vez en la Ciudad de México", comentó. Jhay Cortez reveló que planea hacer colaboraciones con cantantes mexicanos como Christian Nodal, Alejandro Fernández y Grupo Firme, entre otros.

