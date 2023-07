El emotivo mensaje de Jesús Moré a Génesis Suero tras su salida de Top Chef VIP El actor mexicano y la reportera de En casa con Telemundo tuvieron "química" durante la exitosa competencia culinaria de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jesús Moré Jesús Moré; Génesis Suero | Credit: Instagram Jesús Moré; Instagram Génesis Suero Las despedidas en Top Chef VIP (Telemundo) son cada vez más tristes conforme se acerca su final. Y la de Génesis Suero este jueves no fue la excepción. La reportera de En casa con Telemundo y exparticipante del reality show Nuestra Belleza Latina tuvo que abandonar anoche la competencia culinaria tras no contar su plato con el respaldo de los jueces. Su eliminación generó mucha tristeza entre los televidentes, como prueban los cientos de mensajes que inundaron las redes. "Estoy con el corazón roto, eres una guerrera", escribía una televidente. "Se fue la alegría de este show", comentaba otra persona. Unas muestras de cariño que Génesis no tardó en agradecer: "Quiero de todo corazón decirles muchísimas gracias. En la vida mi mantra es que siempre hay que arriesgarse y aguantar firme para ver frutos. Mis frutos en este proyecto son ustedes, los televidentes, porque gracias a Top Chef VIP pude entrar a sus casas por muchas noches, representando dignamente mi esencia, lo que soy, dominicana caribeña afrolatina de Nueva York. Como mujer afrolatina no es fácil trascender y aquí estamos. Nos seguiremos viendo a través de la pantalla, tanto en español como en inglés". Génesis Suero Génesis Suero eliminada de Top Chef VIP | Credit: Instagram Telemundo Realities El mensaje de Jesús Moré Su salida del show también generó tristeza entre sus compañeros, especialmente en Jesús Moré, con quien tuvo una relación muy cercana y cómplice durante la competencia. Jesús Moré Jesús Moré | Credit: Instagram Jesús Moré El actor mexicano le dedicó unas emotivas palabras desde su cuenta de Instagram: "Mi pantera, eres, como decimos en México, una chingona, una mujer completa de pies a cabeza. Tu familia, tu gente, tu República Dominicana se deben de sentir tan orgullosos de tener una representante en el mundo como tú. Sabes lo que me duele tu partida. Se te va a extrañar tanto. Pero esto no se acaba aquí y te vienen bendiciones enormes. Te quiero mucho". Jesús Moré Credit: Instagram ¿Hay romance? La bonita química que han tenido en el show que conduce Carmen Villalobos ha llevado a muchos a pensar que podría existir algo más que una relación de amistad entre ellos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Hay romance o no entre tú y Jesús Moré?", le preguntaba este lunes Lourdes Stephen a la carismática reportera en el especial de Al rojo vivo sobre Top Chef VIP. "Te voy a decir la verdad y te voy a romper tu corazoncito. No. Jesús es un amigo más de Génesis en la competencia", respondía. "Había química de trabajo, trabajamos muchísimo durante la competencia. Jesús es un hombre guapísimo, eso no se puede negar, pero solo había química de trabajo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El emotivo mensaje de Jesús Moré a Génesis Suero tras su salida de Top Chef VIP

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.