Jesús Mendoza demandará a su ex por acusarlo de abusar sexualmente de su hijo Jesús Mendoza asegura que legalmente fueron desestimadas tales acusaciones. Por lo tanto, considera que hacer pública esta información es para desprestigiarlo. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se dio a conocer que Jesús Mendoza había respondido a una denuncia sobre abuso sexual de su pequeño hijo, Martín. El cantante explicó que el proceso legal fue interpuesto por su expareja sentimental y madre de su primogénito, Gabrielle Aguilar. Tras las investigaciones correspondientes por parte de las autoridades se desestimó el caso y fue exonerado de toda sospecha. Sin embargo, asegura que hacer público todo esto es un plan para desacreditarlo y va a demandar a Aguilar por esa acusación falsa. “Va a haber una demanda de parte mía hacia ella, hacia mi ex [Gabrielle Aguilar] por los mismo [y] todo lo que está haciendo para afectar mi carrera, afectar mi relación sentimental“, advirtió Mendoza al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). “No se me hace justo en absoluto y más cuando están usando a mi hijo”. RELACIONADO: Jesús Mendoza vive bajo amenazas de un famoso. ¿Quién será? El intérprete de “Seguimos de pie” informó que el proceso legal por el supuesto abuso empezó en agosto del año pasado y concluyó en febrero del 2020. Considera que ha llegado el momento de terminar con esta situación por el bien del niño y que todo esto es para evitar que pueda convivir con el pequeño. “Tengo aproximadamente un año y medio, casi dos años, luchando por este caso. Luchando, simplemente, por tener la oportunidad de estar con mi hijo, es todo”, explicó. “Esto necesita parar por la sicología del niño, por su bienestar, por su mente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jesús Mendoza acusa a Daisy Cabral y Juan Ramírez, quienes demandaron a su actual pareja Mayeli Alonso, de haber convencido a Gabrielle Aguilar de dar a conocer el mencionado abuso. Pretende terminar en breve con la situación que compete al cuidado de su hijo . “Ahorita lo único que está abierto es por la manutención y lo de la custodia”, informó. Eso, obviamente, se va a arreglar la próxima vez que vayamos a la corte”.

Close Share options

Close View image Jesús Mendoza demandará a su ex por acusarlo de abusar sexualmente de su hijo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.