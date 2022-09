Rompe el silencio presunto asesino de Yrma Lydya

"Sé que hablar de un muerto está mal, se les debe recordar por todo lo bueno que hicieron, pero yo no sé con quién me casé. No sé si estuve casado, no sé si era su nombre y quién era. Me he encontrado con una persona que no existía, en mi experiencia no sé quién es [Yrma Lydya] y, si hablo de la muerta, es tratando de averiguar quién era", mencionó Hernández Alcocer al diario mexicano Lo de hoy de Morelos. "Me casé con una muchacha que, acompañada de su madre y de su abuela, quienes me decían que era virgen, que nunca había tenido a nadie en su vida amorosa".