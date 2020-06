Jesse & Joy, Armando Correa, Thalía y Alejandro Sanz se unen para luchar contra las terapias de conversión Con el fin de erradicar la violencia contra la comunidad LGBTI+ cientos de famosos se unen para enviar un mensaje de apoyo y crear conciencia al respecto. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las terapias de conversión (ECOSIG) son un agresivo método que se utiliza en personas homosexuales con el fin de hacerlas heterosexuales, lo cual ha ocasionado una serie de abusos y maltratos, en todos los sentidos, a las personas a las que se les practica. Por ello, Jesse & Joy se unieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y UNODC para lanzar una campaña encaminada a erradicar este tipo de práctica. Ahora lanzan un tema musical titulado “Love” (“Amor”). RELACIONADO: Joy Huerta denuncia discriminación cuando intentó tramitar el pasaporte de su hijita Image zoom Un total de 198 personalidades tales como Thalía, Armando Correa, Alejandro Sanz, Laura Pausini, Juanes, Luis Fonsi, Eugenio Derbez, Maite Perroni, Chiquis Rivera, Danna Paola, entre muchas otras, se sumaron a dicha iniciativa y aparecieron en el video correspondiente a esta canción que también es un proyecto que busca alzar la voz ante la violencia en contra de la comunidad LGBTI+. En el audiovisual se puede apreciar al famoso dúo cantando frente a un sencillo fondo blanco y cambiando constantemente los colores de sus camisetas hasta mostrar todos lo que se utilizan en la bandera de la comunidad gay. Los otros participantes también portan alguno de esos colores y aparecen desde diferentes sitios coreando y moviéndose al ritmo de este bailable tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al final, se da una breve explicación de los abusos que se comenten a causa de las mencionadas terapias de conversión y que, en muchas ocasiones, son causantes de daños irreparables a nivel físico, emocional y sicológico en las personas que los padecen. “La orientación sexual no es algo que se pueda o tenga que curar, las ‘terapias de conversión’ (ECOSIG) someten a las personas a diversos actos de tortura”, se puede leer al final del video.

