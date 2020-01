Jessie J se desahoga y ofrece consejos tras romper con Channing Tatum La cantante británica Jessie J envió un mensaje de fortaleza y lleno de positivismo a quienes atraviesan por una depresión y contemplan el suicidio By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras el fin de su relación con el actor Channing Tatum, la cantante Jessie J ha mostrado su lado más sensible y vulnerable al compartir unas emotivas palabras dedicadas a quienes se sienten solos y necesitan ayuda para lidiar con sus emociones. Jessie escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram en el que asegura que la curación llega con el tiempo y que a veces es necesario, en momentos de dificultad o soledad, acudir a un lugar íntimo y cerca de la naturaleza para obtener perspectiva, romper círculos, dejar traumas en el pasado y sanar. La intérprete de británica de 31 años invitó a las personas que sientan una profunda tristeza o síntomas de depresión a reconocer viciosos patrones de comportamiento negativos, expresar sus sentimientos, ser honestos, leales a sí mismos y a pedir ayuda profesional con el objetivo de prevenir suicidios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Enviar amor a cualquiera que se sienta solo. Te necesitamos cerca. Eres más fuerte de lo que sabes y eres capaz de encontrar tu tiempo feliz nuevamente. Habla con alguien que pueda darle consejos profesionales. Honra tu dolor para ser escuchado por los oídos correctos. Es tu tiempo, así que tómate tu tiempo”, escribió. Jessie y Channing terminaron en noviembre de 2019 oficialmente su relación de aproximadamente un año, supuestamente por tener diferentes prioridades. La pareja comenzó a salir unos meses después de que el también bailarín anunciara su separación de quien fue su esposa durante 9 años, Jenna Dewan. Advertisement

Close Share options

Close View image Jessie J se desahoga y ofrece consejos tras romper con Channing Tatum

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.