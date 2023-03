Jessica Rodríguez rompe a llorar en Despierta América al contar el dolor que vive La colaboradora del show dio a conocer el triste momento que atraviesa su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sonrisa es el accesorio que más luce Jessica Rodríguez en cada una de sus apariciones en Despierta América. Pero este viernes, la colaboradora del show no pudo evitar soltar unas lagrimitas. Hay un motivo en su vida personal y familiar que la tiene un poquito triste. Y si bien su actitud siempre es positiva, al abordar el tema y recordar lo que está pasando fue inevitable romper en llanto. Sus compañeros de mesa, Francisca, Jomari Goyso y Karla Martínez lograron sostenerla y animarla mientras Jessica compartía su historia. Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez, conductora de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Jessica Rodríguez El programa dedicó una parte del mismo a esas personas tan importantes para la familia: los abuelitos, y ahí es que Jessica confesó por lo que está pasando el suyo: el Alzhéimer. "Es horrible para uno, porque cuando no te reconocen es fuerte. Está bien pero yo sé que va a llegar ese momento y eso me da tristeza, él está feliz y tiene una familia que le quiere muchísimo... Pero sé que eso va a seguir empeorando", dijo con lágrimas en los ojos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por ahora sus pérdidas de memoria son leves y más relativas al presente que al pasado, pero ya empieza a dar señales de la enfermedad. Para Jessica su abuelito es alguien sumamente especial. "Mi abuelo fue una parte fundamental en mi niñez porque mis papás estuvieron separados mucho tiempo y él fue otro papá, quien me buscaba en el colegio, el que jugaba conmigo", recordó A su lado, Jomari entendía perfectamente por lo que está pasando Jessica. Sus dos abuelitos pasaron por esa enfermedad durante 12 años, una dolorosa experiencia que también le marcó en su momento. "Verlos que no sufren es un alivio, lo que pasa es que es un shock. Es un proceso muy delicado", expresó. La venezolana ha aceptado la situación y entendido lo importante de disfrutarle cada momento. "Tengo que estar feliz y orgullosa de ser su nieta, y que yo sí me acuerdo", añadió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jessica Rodríguez rompe a llorar en Despierta América al contar el dolor que vive

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.