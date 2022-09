Periodista de Despierta América rompe a llorar al contar la angustia que vivió En directo y para su programa, una de sus caras más queridas y conocidas no pudo evitar las lágrimas al compartir un difícil momento personal que le tocó vivir estos días. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es uno de los rostros más risueños de Despierta América, pero esta semana, su sonrisa se ha tornado más en un gesto de preocupación por lo vivido en las últimas horas. Desde una conexión con el mañanero de Univision, la periodista Jessica Rodríguez contó entre lágrimas el angustioso momento que le tocó experimentar recientemente y lejos de los suyos. Se encontraba en México trabajando cuando el país tembló. Y no una, ¡sino dos veces! El susto fue tal que así lo explicó a sus compañeros. Despierta América Conductores de Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Jessica Rodríguez "Lo primero que pensé fueron en las palabras de Karla y Alan, yo estaba dormida cuando sucedió y ahora hablándolo se me vuelve a acelerar el corazón porque tuve mucho miedo, no quiero ni llorar... estaba en el piso 19, no escuché la alarma porque estaba dormida, no sabía si estaba mareada, pero no lo que estaba temblando era la tierra". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal y como le había explicado Alan Tacher, ya un experto en este asunto, se puso debajo de la mesa del baño y esperó a que pasara el temblor. Reconoce que después "estaba fría, el corazón se me salía del pecho". Tras el susto habló con sus papis y rompió a llorar por el hecho de estar sola. Al estar en una altura así y no escuchar la alarma, ya no le dio tiempo a bajar a la calle así que siguió los consejos que le dieron de buscar refugio. A pesar de la angustia y el miedo vividos, Jessica recibió todo el amor y el cariño de sus compañeros y familiares, con los que está deseando reencontrarse a su regreso a Miami. Quienes viven o han vivido en México, saben que septiembre es el mes de los temblores y las alarmas, así que están más acostumbrados y prevenidos por lo que pudiera acontecer.

