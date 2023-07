Jessica Rodríguez comparte emocionada el nuevo paso en su carrera de conductora ¡La presentadora venezolana dio a conocer feliz esta nueva oportunidad! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las grandes promesas televisivas. Su entusiasmo y pasión por lo que hace ha logrado que Jessica Rodríguez esté dando pasos agigantados en la pequeña pantalla. Era la propia colaboradora de Despierta América quien, entusiasmada, daba a conocer la nueva oportunidad profesional que acaba de recibir. Ha sido en su cadena, Univision, y en un proyecto que adora desde siempre. Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez da un paso más en su carrera | Credit: (Photo by Jason Koerner/Getty Images) Desde Puerto Rico, Jessica compartió la buena nueva: "¡Primera vez presentando un premio! Qué emoción, otra razón más para que no se pierdan Premios Juventud", escribió encantada en sus redes. Aunque Jessica ya ha estado en la alfombra roja de, como ella define, "la fiesta más HOT del verano", se estrena este año como conductora de uno de sus galardones. Todo un logro que celebra por todo lo alto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ola de cariño de fans y colegas del medio se hizo notar en los comentarios de este anuncio. "Qué orgulloso estoy de ti. Brilla", escribió su compañero Jomari Goyso. "El primero de muchos", "Todos tus sueños se están cumpliendo", "Y algún día serás la presentadora", le escribieron algunos seguidores. Jessica está trabajando ya desde la Isla del Encanto haciendo entrevistas y conexiones en directo con Despierta América, donde se le nota el entusiasmo de estar en el corazón de la noticia. Premios Juventud se emite este jueves, 20 de julio, a las 7P/6C, por Univision.

