La desconocida anécdota de Jessica Rodríguez con Fernando Colunga antes de adentrarse ella en la televisión La joven presentadora venezolana hoy es una de las conductoras de Despierta América (Univision), pero, ¿qué la unió al galán de telenovelas en el pasado? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando Colunga Fernando Colunga; Jessica Rodríguez | Credit: Mezcalent (x2) A sus 30 años, Jessica Rodríguez ha logrado hacerse un hueco en el programa matutino más visto de la televisión hispana, Despierta América (Univision), como parte de su equipo de conductores. "Disfruto mucho este programa. Lo que más me gusta es el impacto que tenemos en la comunidad. Veo cómo podemos alegrar o cambiarle el día a alguien y eso es algo muy especial que no todos tienen la bendición de hacer. También me gusta lo mucho que me nutre este show. Me llena de información y de energía", contaba el año pasado en una entrevista con People en Español. Antes de iniciar su carrera en la televisión, la joven conductora venezolana tuvo diferentes trabajos. Uno de ellos la acercó sin imaginárselo al galán mexicano Fernando Colunga. Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez, conductora de Despierta América | Credit: Mezcalent Así lo reveló este lunes en el show mañanero de Univision la propia Jessica luego de dar a conocer que el actor regresa a Televisa como protagonista de una nueva telenovela. Fernando Colunga Fernando Colunga | Credit: Mezcalent "¡Qué loco porque hace nada aquí en Despierta América hicimos lo de mi primer trabajo y yo les conté que yo era cajera en una tienda de electrodomésticos y él iba muchísimo a esa tienda", contó la presentadora. "Y yo siempre que lo veía le decía a mi mamá, como que de una que terminaba ya de trabajar y que él se iba yo la llamaba [y le decía] 'el que sale en novelas está acá, OMG, me acaba de comprar un televisor', rememoró. "Y dejaba todo oliendo rico, como que olía sabrosito", agregó. "¿Y qué tal se portaba?", quiso saber Karla Martínez. Karla Martínez Karla Martínez | Credit: Mezcalent "Se portaba muy bien, siempre fue un caballero", aseveró Jessica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De ser su cajera en un supermercado, la conductora pasó a informar sobre él en televisión. "Así de maravilloso trabaja el destino y Dios", comentó Karla. "Ahora solo falta que venga acá para decírselo en persona", agregó Jessica.

