Jessica Rodríguez enfrenta un nuevo desafío ¿deja Despierta América? Tras ocho años de formar parte del equipo de Despierta América y ahora es una de las copresentadoras, Jessica Rodríguez se sincera en exclusiva y habla de sus intereses más allá del famoso matutino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con Despierta América Jessica Rodríguez inició su carrera profesional y se ha consolidado a nivel profesional. Sin embargo, ahora está como conductora de El Retador lo cual "me abrió lo ojos de qué hay algo afuera" de la emisión matutina. ¿Acaso formar parte de este reality la ha hecho considerar dejar el programa que la lanzó al estrellato? "No es que me quiera ir de Despierta América, siempre quiero estar ahí, pero si hay algo fuera. Lo único que conozco es la casita más feliz, de los últimos ocho años, lo que ha sido mi carrera ha sido ahí. Con esto estoy agarrando la probadita de hacer algo fuera de, probar otro show, otro elenco y me tiene muy emocionada. Creo que esto es el principio de grandes cosas con el favor de Dios", confesó. "Estar en El Retador es una oportunidad que tengo ahora de conocer otro lado de la compañía, otra audiencia. Son muchas cosas nuevas que están viviendo a la vez. Y a nivel profesional creo que me está dando un crecimiento increíble". La presentadora habla de su experiencia tras formar parte de esta emisión de concursos que le ha implicado una serie de cambios a nivel personal y profesional. "Llegar a El Retador, como dice el título, es un reto porque nunca había tenido que hacer dos programas a la vez; nunca he tenido que viajar todas las semanas; así como lo estoy haciendo con México", reveló. "Para mi vida personal ha sido un reto grande estar de aquí a allá, y presente con mi familia, con mis seres queridos y, a la vez, estar casi viviendo en dos países a la vez. Pero ha sido lo mejor que me ha pasado; estoy en el momento perfecto para hacerlo, estoy en una etapa, una edad, en la que no tengo hijos ni tantas responsabilidades en la casa, así que puedo hacerlo y le estoy sacando el mayor jugo posible", continuó. "En este show ven otro lado de mí, sigo siendo la divertida, pero ahora si estoy más con un promter, más de conductora. Uno también tiene que sentir eso, creerse esa película. Siento que es otra Jessica, más de conductora primetime, de noche". Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez | Credit: Instagram Jessica Rodríguez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien "acostumbrarme a otro tipo de programa es un reto personal y profesional"; también lo fue sumarse al elenco de la serie She Hulk, donde tuvo una actuación especial. "Estoy en el tercer episodio de She Hulk. Estoy súper emocionada, he visto el capítulo como ocho veces, aunque. Veo que estoy en un capítulo donde hay otras estrellas", relató. "Estoy en Marvel, en Disney+; es algo que en realidad nunca soñé. Puedes soñar en grande, pero Marvel es como ¡Dios mío! Casi que inalcanzable, diría yo porque es tan grande. Y es un ejemplo perfecto de que nada es inalcanzable cuando le metes corazón, empeño, dedicación". "Quiero que me recuerden como alguien que fue fuerte en los momentos que tuvo que ser fuerte", Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez Credit: Instagram/Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez tiene muchos sueños por cumplir, entre ellos, hacer algo en inglés y colaborar con canales estadounidenses. Mientras tanto, además de continuar como copresentandora en Despierta América, sigue trabajando en El Retador. "Quiero que me recuerden como alguien que fue fuerte en los momentos que tuvo que ser fuerte", concluyó.

