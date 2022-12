La joven copresentadora de Despierta América (Univision) está a punto de cerrar un año repleto de logros profesionales. "Nunca me imaginé que iba a poder hacer tanto antes de los 30", asegura Rodríguez, quien además de dar el salto al horario estelar con El Retador lanzó su primera colección de aretes. En el terreno personal se confiesa enamorada. "Freddy [mi pareja] es muy especial y me trae mucha paz".

2022 ha sido sin duda EL AÑO de Jessica Rodríguez en el terreno profesional. La presentadora venezolana, quien supera los 100 mil seguidores en Instagram, no solo se convirtió oficialmente en la nueva conductora del programa matutino más visto de la televisión hispana, Despierta América (Univision), sino que además dio el salto al horario estelar de la cadena como copresentadora del show dominical El retador. Por si esto no fuera suficiente, Rodríguez cierra el año lanzando su propia colección de aretes y acaba de debutar como modelo de pasarela.

No se le puede pedir más a un año, ¿no?

Este año ha sido mágico. Definitivamente marcó un antes y después en mi vida. Fue un año de mucho aprendizaje y de aventuras. No hay nada más que yo pueda pedir para este 2022 porque gracias a Dios me siento muy realizada en mi carrera profesional y también en la personal. Me gustaría que la audiencia tomara mi año como una prueba de que la vida sí te recompensa cuando haces las cosas con corazón y que no hay que tener miedo. Diseñar mis nuevos aretes y desfilar en una pasarela me daba nervios porque era territorio desconocido. Parte de mí tenía miedo, pero por esa misma razón lo quise hacer para desafiarme a mi misma y demostrarme que sí puedo.

Si tuvieras que ponerle un titular a este 2022 que definiera a la perfección lo que fue tu año en el terreno profesional, ¿cuál sería y por qué?

La palabra que describe mi año es INOLVIDABLE porque fue un año lleno de primeras oportunidades. Fue la primera vez que hice muchísimas cosas con las que soñaba desde niña. Nunca me imaginé que iba a poder hacer tanto antes de los 30. Yo siempre visualicé una vida en el mundo del entrenamiento, pero sí les soy sincera siempre pensé que iba a ser mucho mayor para cuando llegara el momento. Nunca me olvidaré de este año porque aprendí mucho de mí. Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba y que hay que soñar en grande siempre. También aprendí que la vida está llena de retos y de 'noes' pero solo toma un sí para cambiar tu vida para siempre.

Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez | Credit: Trendy Experience

¿Qué es lo que más disfrutas de conducir un programa como Despierta América?

Disfruto mucho este programa. Lo que más me gusta es el impacto que tenemos en la comunidad. Veo cómo podemos alegrar o cambiarle el día a alguien y eso es algo muy especial que no todos tienen la bendición de hacer. También me gusta lo mucho que me nutre este show. Me llena de información y de energía.

Imagino que lo que menos disfrutas será el tener que levantarte tan temprano, ¿no?

¡Ojalá los días de todos arrancaran más tarde! Lo peor de todo es que soy la más dormilona. En mi familia soy famosa por lo mucho que duermo, pero bueno fue un reto más que me puso la vida y ya llevo 8 años haciéndolo. Lo que hago es que duermo bastante el fin de semana. Ahora los viernes en la noche son de ver películas y dormir y con el tiempo uno se acostumbra un poco.

Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez, Raúl González y Francisca en Despierta América (Univision) | Credit: Cortesía

¿A qué hora te sueles despertar?

Para mí es un poco distinto porque como yo produzco mi sección de entretenimiento que es 'el revoltillo digital' no tengo un horario muy fijo. A veces me levanto a las 5 am, pero hay días que salen noticias de última hora y toca editar más así que me levanto a las 4:30 am. Lo bueno es que me mudé cerca del trabajo por esto mismo así que siempre puedo estar al pie del cañón.

¿Eres de las que pone varias alarmas por si acaso se deja dormir?

Pongo un popurrí de alarmas. Tengo 4 o 5. Duermo muy profundo. No sé si se acuerdan pero al inicio del año me quedé dormida y llegué tarde al show y eso me traumó. Ahora pongo mis 2 teléfonos con varias alarmas, prácticamente es un concierto lo que me levanta.

Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez | Credit: Trendy Experience

¿Cómo es el ambiente detrás de cámaras entre ustedes en Despierta América?

Tal como lo ven en pantalla de verdad. Despierta América es más como un reality de cómo somos. Gracias a Dios tengo unos compañeros muy profesionales que también saben pasarla bien. Nos inyectamos mucha energía. Me cuidan mucho y me aconsejan siempre y yo sé que eso no es fácil de encontrar siempre. Ellos me aconsejan y yo les ayudo con las redes sociales.

Recientemente tuviste la oportunidad de debutar como modelo de pasarela, ¿qué tal la experiencia?

La experiencia fue increíble. Cuando estaba backstage me puse supernerviosa porque veía a las otras chicas y pensaba 'qué bello caminan', pero después que hice mi pasarela la quise repetir mil veces. Fue muy divertido. Salí de mi zona de confort y logré algo que nunca pensé posible. Toda mi vida fui muy pequeña de estatura y todo el mundo me decía que el modelaje no era para mí. Que bueno que las cosas han cambiado y que vemos más cuerpos reales en la pasarela. Me alegra por las futuras generaciones porque no van a recibir ciertos 'noes' que yo recibí por algo tan simple como la estatura. Le doy las gracias a Custo Barcelona por confiar en mí.

¿Pediste algún consejo a Jomari?

Sí. Él siempre me aconseja y me ayuda con la vestimenta. Le pedí ayuda para la pasarela y me dijo que me la gozara y que caminara con energía de reina. Y así mismo lo hice. Desde que salí traté de sacar esa diva que todas las mujeres llevamos dentro.

No sueles compartir mucho de tu vida personal en redes, ¿cierto?

Poco a poco voy compartiendo más. Todavía me estoy acostumbrando a la vida pública. Es difícil leer comentarios negativos de tus seres queridos por ejemplo, pero poco a poco iré compartiendo más. Me encanta la idea de que el público que me apoya sepa más de dónde vengo y sobre mis valores. Espero servir de motivación para mi generación y la que viene. Al fin estoy acá por ese apoyo y quiero abrir todas las puertas de mi vida.

Jessica Rodríguez Jessica Rodríguez | Credit: Trendy Experience

Sabemos que estás felizmente en pareja, ¿cómo es la persona que conquistó el corazón de Jessica Rodríguez?

Freddy es muy especial. Llegó a mi vida durante la pandemia y desde entonces me ha enseñado mucho. Me trae mucha paz y me brinda un apoyo incondicional. La pasamos muy bien juntos. Nos encanta viajar y los conciertos porque gozamos bailando. También me ayuda mucho en el trabajo, es mi coproductor del revoltillo digital y el fotógrafo de todo mi contenido en redes. Estoy muy feliz y bendecida.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, ¿te entusiasma especialmente esta época?

Definitivamente es una época muy especial. Hacemos hallacas y continuamos con muchas tradiciones venezolanas. Usualmente me voy de vacaciones con mi familia para recibir el año. Es una fecha muy importante para mí ya que es de los pocos momentos del año que estamos todos y solos. Durante el año comparto con ellos pero siempre con el corre corre del trabajo. En esta temporada me los disfruto más y tenemos ese tiempo íntimo que tanto necesitan las familias. Este año nos vamos a Colombia y me hace mucha ilusión. Hay muchas cosas que me entusiasman de la navidad… Me encanta hasta dar regalos porque me disfruto mucho ver las caras de sorpresa. Yo soy de las que planifica con tiempo y ya tengo todos los regalos.

¿Qué es lo que más disfrutas de esta época?

Lo que más disfruto de la Navidad es el tiempo en familia. Mi hermano no vive en Miami así que me encanta tenerlo de regreso y que hagamos algo tan simple como estar en la casa en pijamada tomándonos un chocolate caliente. Me gustan las historias que nacen durante estas fechas y cómo muchos reflexionamos para sentirnos agradecidos con lo que el año nos ha dado.

Jessica Rodriguez Jessica Rodríguez | Credit: Trendy Experience

¿Cómo celebrarás este año la Navidad?

Para Navidad voy a estar trabajando pero feliz porque es el único día que puedo ir al trabajo en pijama. Para Año Nuevo me voy a Colombia con mi familia y vamos a relajarnos y comer mucho. En enero arranca la dieta, pero por ahora no.

Se vale soñar, ¿cuál será tu deseo para el próximo año?