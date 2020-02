Jessica Díaz habla de su supuesto romance con José Ron, ¿son novios? Los actores dieron pie a que surgieran rumores de romance alrededor de ellos tras compartir una romántica imagen en sus redes sociales por el Día de San Valentín. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print José Ron despertó rumores de romance con la joven actriz mexicana Jessica Díaz tras publicar días atrás por medio de su perfil de Instagram con motivo del Día de San Valentín una imagen en la que aparecía su mano entrelazada a la de la también cantante. El rumor de un noviazgo entre ambos se avivó el pasado miércoles luego de que el galán de exitosas telenovelas como Muchacha italiana viene a casarse, Simplemente María y Ringo acudiera a las instalaciones de Televisa San Ángel para acompañar a la bella actriz durante la presentación a prensa de su nueva telenovela, Como tú no hay dos. ¿Pero será que ambos se están dando una oportunidad en el amor? “Vino a apoyarme porque nos queremos muchísimo, somos amigos desde hace como cinco años. Nos conocimos en Simplemente María, ese fue nuestro primer proyecto juntos y a partir de ahí se hizo una amistad tan bonita que apoyamos nuestros sueños”, declaró Jessica en un reciente encuentro con medios de comunicación en México. Image zoom José Ron y Jessica Díaz “Él por eso estuvo aquí apoyando mi sueño porque, como se los mencioné, estar en una novela y tener el tema principal es un sueño hecho realidad. Yo estoy muy enfocada en esto que estoy viviendo profesionalmente que es muy grande, creo que es un parteaguas en mi carrera y pues nada lo quiero mucho”, agregó Díaz en declaraciones recogidas por el reportero Eden Dorantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene 200 mil seguidores en Instagram, no descartó, sin embargo, que en el futuro pueda existir algo más que una relación de amistad entre ambos. “Eso no te lo puedo contestar porque no lo sé, nunca sabes qué va a pasar mañana, yo no sabía que iba a tener tema de novela y mírame”, aseveró Jessica. “Tiempo al tiempo, ahorita sé que somos amigos, hoy en día somos amigos [y] nos apoyamos”, dejó claro la artista. Advertisement

