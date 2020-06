Jessica Díaz: "Apenas estamos disfrutando felices de este noviazgo y no sabemos qué puede pasar" La actriz y cantante mexicana, que interpreta a Tina en la telenovela Como tú no hay 2 (Univision), comparte detalles de su noviazgo con el actor mexicano José Ron. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los caminos de José Ron y Jessica Díaz se cruzaron en 2016 durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Televisa Simplemente María y ya nunca más se separaron. Primero, y durante varios años, fueron amigos, hasta que un buen día, un juego en una reunión con un grupo de amigos en común hizo que ambos voltearan a mirarse con otros ojos. Los ojos del amor. Así iniciaba oficialmente su noviazgo, mismo que gritaban por primera vez a los cuatro vientos a finales de marzo a través de sus respectivas cuentas de Instagram. En entrevista exclusiva con People en Español, Jessica, que interpreta a Tina en la exitosa telenovela de Univision Como tú no hay 2, comparte detalles de su noviazgo con el galán de Te doy la vida (Univision) y nos revela aspectos desconocidos sobre su vida personal. ¿Cómo es el actor como pareja? Es un hombre romántico y detallista. Me encanta. Fueron amigos durante muchos años antes de darse el noviazgo, ¿cómo fue que pasaron de amigos a novios? En una posada de un grupo de amigos en común hicieron un juego y de pronto nos volteamos a ver con otros ojos. Ojos de amor. ¿Te ves formando una familia con el actor? Todo a su tiempo, apenas estamos disfrutando felices de este noviazgo y no sabemos qué puede pasar. Hoy estoy feliz. Cuando no estás ni actuando ni cantando, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Estar con mi familia y tener ratos de calidad con las personas que amo. También viajar. Siempre procuro después de cada proyecto hacer un viaje para despejar la mente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Eres la única artista de tu familia? No, mi hermana es conductora y desde chiquitas siempre hacíamos todo juntas para lograr nuestros sueños. Cuando se apagan los focos y regresas a tu vida ‘normal’, ¿qué te hace feliz? Llegar a casa con los que amo y platicarles mi vida, ya sea en persona o por una llamada. Lo más importante para mi es tener éxito en la vida personal y familiar. ¿Tienes alguna manía o un defecto confesable? Soy extremadamente ordenada compulsiva. No puedo con el desorden. Dentro de 10 años, ¿cómo te visualizas? Con mi familia viviendo momentos de felicidad en lo que estemos viviendo en esos momentos. Actuando y cantando, pero quiero que sea compartido con una familia.

Close Share options

Close View image Jessica Díaz: "Apenas estamos disfrutando felices de este noviazgo y no sabemos qué puede pasar"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.