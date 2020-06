Jessica Díaz, ex de José Ron: "Hoy siento una paz que no la cambio por nada"

La semana pasada José Ron y Jessica Díaz confirmaban a través de un directo en Instagram el fin de su noviazgo. "Fue hermoso, de los noviazgos más bonitos, pero por falta de tiempo y por circunstancias no nos podíamos ver. Entonces decidimos seguir apostando por la amistad para que no hubiera roces y nos llevamos increíble", explicó la actriz y cantante mexicana. "Decidimos que lo más importante era mantener la amistad. Intentamos, arriesgamos pero si como pareja pues no funcionamos la conejita y yo, hay una amistad muy valiosa que los dos queremos conservar. Lo mejor es terminar y ser amigos nuevamente", expresó, por su parte, el protagonista de la exitosa telenovela Te doy la vida (Univision).

Image zoom Jessica Díaz y José Ron Mezcalent (x2)

Este lunes, apenas unos días después de hacerse oficial la ruptura, la ex del reconocido galán mexicano compartió una sincera reflexión por medio de su perfil de Instagram en la que habla del momento tan bello que se encuentra viviendo luego de que "Dios tomara el control de algunos asuntitos que no me daban 100% plenitud y paz pero que no sabía qué hacer".

"Hoy amanecí con una sensación tan, tan, pero tan bonita, que quiero compartírtela... Me siento bendecida, me siento feliz, me caché sonriendo y bailando en la cocina preparándome el café antes de entrenar, ando toda happy cantando y trabajando en lo que viene y bueno tengo esta sensación de ‘gratitud’ por TODO lo que está ocurriendo en mi vida y por ‘cómo’ está ocurriendo", comenzó compartiendo la actriz de la telenovela Como tú no hay 2 (Univision).

"En esta pandemia he estado muy cerca de mi familia (ahí comencé mi cuarentena) y de Dios y a él le pedí que tomara el control de algunos asuntitos que no me daban 100% plenitud y paz pero que no sabía qué hacer. Días después, como arte de magia, obtuve respuestas", prosiguió.