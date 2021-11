¿Existe romance entre Jessica Díaz y Lorenzo Méndez? ¡Ella responde! Luego de que el cantante y su compañera en el programa Así se baila se besaran en la boca, se ha especulado que entre ambos existe más que una amistad. ¡Mira lo que Jessica Díaz nos contó en exclusiva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz y cantante Jessica Díaz ha aclarado toda duda sobre una supuesta relación amorosa entre ella y su compañero en el reality show Así se baila (Telemundo), el también cantante Lorenzo Méndez. En una entrevista en People VIP, la artista mexicana habló del beso que protagonizaron en uno de los episodios del show y explicó que fue algo que se dio en su momento —y algo que a ella misma la tomó por sorpresa. Si bien ambos ya se conocían antes de participar en el show y el convivir más tiempo en sus grabaciones los ha unido más, Díaz aseguró que ella y Méndez solo son amigos. "Así como ustedes se quedaron con la boca abierta, en el video es muy claro como yo también me quedé con la boca abierta. Fue una sorpresa, me agarró desprevenida", dijo Díaz en el programa digital de People en Español. "Somos muy buenos amigos. Yo a Lorenzo lo admiro, lo respeto, tiene un corazón hermoso y Así se baila nos ha dado la oportunidad de conocernos más porque ya éramos amigos antes". ¡Mira qué más dijo Díaz en la entrevista completa colgada arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

