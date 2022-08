Jessica Delgado, el nuevo talento que se une a Univision Noticias ¿Qué hará Jessica Delgado en Univision Noticias? Tenemos todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jessica Delgado se une a Univision Noticias Credit: Cortesía Univision Noticias La talentosa meteoróloga y periodista Jessica Delgado se unirá a Univision Noticias. A partir de este lunes, Delgado informará actualizaciones meteorológicas diarias en programación matutina como Despierta América y La voz de la mañana de ViX. Además, informará sobre las últimas actualizaciones meteorológicas en todos los programas de noticias dentro de Univision Noticias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "[Estoy] feliz de unirme a Univision y regresar a Miami, la ciudad donde crecí", expresó la periodista a través de su cuenta de Instagram. Delgado aporta más de una década de experiencia como periodista, con al menos nueve años como meteoróloga. Ha cubierto eventos climáticos y ambientales severos como tornados, ventiscas, inundaciones extremas, tormentas de polvo y huracanes. Antes de unirse a Univision Noticias, Delgado trabajó como meteoróloga en Telemundo Chicago. Delgado tiene una maestría en Ciencias Atmosféricas y Meteorología de la Universidad Estatal de Missisippi y su licenciatura en Periodismo Televisivo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami. Univision Noticias mantiene su compromiso de mantener informadas a las comunidades hispanas de los EE. UU., especialmente con respecto a las actualizaciones climáticas críticas.

