Jessica Coch revela que perdió el bebé que esperaba La villana de exitosas telenovelas como Cuando me enamoro y Un refugio para el amor reveló en una reciente entrevista que quedó embarazada pero 'lo perdimos'. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tras 15 años de carrera artística, Jessica Coch ha logrado hacerse un nombre en el competitivo mundo de la interpretación gracias a los diferentes personajes antagónicos que ha realizado en exitosas telenovelas de Televisa como Cuando me enamoro y Un refugio para el amor. Alejada de la televisión desde que concluyó en 2018 su participación en el exitoso melodrama Mi marido tiene familia, la actriz mexicana concedió recientemente una entrevista a la periodista Aurora Valle en la que hace fuertes confesiones sobre su carrera y su vida personal. Image zoom Carlos Tischler/Getty Images Si bien la entrevista no se emitirá hasta este sábado por TLnovelas, en el avance se adelantan algunas de esas confesiones, entre ellas la pérdida de un bebé que sufrió la intérprete de 39 años y que hasta ahora Coch no había querido compartir públicamente. "El año pasado en enero me embaracé y lo perdimos", revela visiblemente emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene cerca de 700 mil seguidores en Instagram, mantiene desde hace varios años un romance con el cantante mexicano Israel Gutiérrez, a quien recientemente le dedicó unas emotivas palabras a través de sus redes sociales con motivo de su cumpleaños. "Quien me iba a decir que celebraríamos juntos ya 6 cumpleaños, contra todo pronóstico. Decían: actriz y cantante, Monterrey-México están locos. Y sí, nos ha costado muchísimo, acuerdos desacuerdos, momentos de mucha alegria y momentos de tristeza que hemos superado juntos, tantas historias, viajes, aventuras y aquí estamos", escribió Coch. La que fuera villana del exitoso melodrama Cuando me enamoro reconoció que no todo ha sido miel sobre hojuelas, ‘pero hemos aprendido a estar en las buenas y las malas'. "Lo que realmente vale es que siempre ha ganado el amor que nos tenemos, las ganas de querer estar. Gracias amor por tener siempre esas mismas ganas que yo, por aguantar mis ausencias. mis locuras, a esa Jessy que no se cuándo va a madurar y por amarme así, con todo tu corazón", expresó la estrella de telenovelas por medio de su perfil de Instagram. Advertisement

Close Share options

Close View image Jessica Coch revela que perdió el bebé que esperaba

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.